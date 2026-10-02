Közel százezer olimpiai medencét meg lehetne tölteni a Balatonból hiányzó vízzel

Látványos a különbség a Balaton partján az egy évvel ezelőtti állapotokhoz képest: Siófoknál tavaly ilyenkor még 71 centiméter volt a tó vízállása, mostanra viszont 31 centiméterre csökkent ez az érték, vagyis 40 centivel alacsonyabban áll a víz, mint egy évvel korábban – írja az Időkép.

Ez a vízállás mindössze 8 centiméterrel magasabb, mint a 2003. október 4-én mért mindenkori legalacsonyabb, 23 centiméteres szint.

A változás nemcsak számokban mutatható ki, hanem a part mellett elhelyezett kamerák felvételei is jól szemléltetik. A meteorológiai portál által készített videómontázson látszik, hogy több helyen jóval szélesebb partszakasz került szárazra, a sekélyebb vízpartok pedig egészen más képet mutatnak, mint tavaly ugyanebben az időszakban:

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Abban az esetben, ha ez a 40 centiméternyi víz átlagosan mindenhonnan hiányzik a tóból, az óriási mennyiséget jelent: a Balaton mintegy 594 négyzetkilométeres felszínével számolva

ez nagyjából 238 millió köbméter víznek felel meg, amivel összesen körülbelül 95 ezer olimpiai úszómedencét lehetne megtölteni.

Ugyanez a mennyiség csapadékra átszámítva 400 milliméternek felel meg, vagyis ennyi esőre lenne szükség a tó teljes felszínén ahhoz, hogy ekkora vízmennyiség visszakerüljön a Balatonba.

A portál hozzáteszi, fontos tudni, hogy a vízszintcsökkenés nem kizárólag a párolgás következménye. A Balaton vízmérlegét a csapadékhiány, a befolyó vizek mennyisége, valamint az időjárási viszonyok egyaránt alakítják. A mostani különbség ugyanakkor jól mutatja, milyen jelentős változás tud bekövetkezni tartós aszály hatására akár egyetlen év alatt is.