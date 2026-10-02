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Egy fiatal nő döbbent arccal nézi egy laptop kijelzőjét.
Nyitókép: Pexels

Elég volt egy „Google-hirdetésre” kattintani, annyi lett a számítógépezésnek

Infostart

A hirdetés elsőre elég ártatlannak tűnt ahhoz, hogy megtévessze a felhasználókat, és elhitesse velük, hogy valami gond van a számítógépükkel.

Nem kellett gyanús oldalakra tévedni ahhoz, hogy bárki találkozzon a Netskope által feltárt csalással. A hamis biztonsági figyelmeztetés eltüntette a kurzort, lefoglalta a képernyőt és szándékosan lelassította a böngészőt, hogy a felhasználó azt higgye, komoly baj van a számítógépével – írja a pcwplus.hu cikke nyomán a baon.hu.

Az átveréssel az volt a csalók célja, hogy az áldozatok kellőképpen megijedjenek és felhívják a képernyőn megjelenő telefonszámot, az viszont nem egy ügyfélszolgálati szám volt.

A csaló Google-hirdetések több népszerű tematikus weboldalon is felbukkantak. A kiberbiztonsági kutatók szerint

ezeket az oldalakat nem törték fel, a csalók a hagyományos hirdetési felületeket kihasználva juttatták el a megtévesztő hirdetéseket a felhasználókhoz.

Miután a felhasználó rákattintott a hirdetésre, megnyílt egy oldal, ami elsőre egy ártalmatlan webáruháznak látszott, ám egérmozgatás után már aktiválódott is a csalás. A hamis riasztás a Windowson a Microsoft Defender nevével élt vissza, Mac-en pedig olyan figyelmeztetést küldött, mint amilyet az Apple is szokott.

Ezt követően az oldal átváltott teljes képernyős módba:

  • eltüntette a címsort és az egérmutatót,
  • megakadályozta a szokásos kilépési billentyűk használatát,
  • hangjelzéseket adott,
  • a böngésző működését pedig szándékosan lelassította.

Mindezek után a képernyőn megjelent az a bizonyos telefonszám, aminek segítségével a csalók személyes és pénzügyi adatokat is kérhettek a gyanútlan felhasználótól, illetve akár távoli hozzáférést is szerezhettek az érintett számítógéphez.

A szakemberek 250-nél is több Google Ads-kampányazonosítót kötöttek az akcióhoz, és legalább 284 hivatalos, biztonságos webhelyen találták meg ezeket a hirdetéseket.

A Google az esetre reagálva közölte: zéró toleranciát alkalmaznak a csalásokkal szemben, illetve vizsgálják a kampányokat és fellépnek a szabályszegő fiókokkal szemben.

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Kezdőlap    Életmód    Elég volt egy „Google-hirdetésre” kattintani, annyi lett a számítógépezésnek

csalás

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