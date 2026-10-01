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Kovács András, a Terrorelhárítási Központ parancsnoka.
Nyitókép: Police.hu

Kinevezték a Terrorelhárítási Központ új parancsnokát

Infostart / MTI

Kovács András a Terrorelhárítási Központ parancsnoka csütörtöktől.

A police.hu oldalon elérhető adatok szerint Kovács András beosztása: a Terrorelhárítási Központ parancsnoka, különleges védelmi országos rendőrfőkapitány-helyettes. Rendfokozata és címe rendőr dandártábornok, rendőrségi tanácsos.

Kovács András 2001-ben lett rendőr, majd szolgált járőrként (III. kerületi Rendőrkapitányság), nyomozóként (XIII. kerületi Rendőrkapitányság) és főügyeletesként (XIII. kerületi Rendőrkapitányság); 2010-ben került a Terrorelhárítási Központhoz ügyeletvezetőként, majd osztályvezető, később pedig igazgató lett. 2022-től – Hajdu János mellett – főigazgató-helyettes volt, 2026. május 28-tól pedig ő lett a megbízott főigazgató.

Október elsejétől az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) irányítása alá került a Terrorelhárítási Központ (TEK), és korábbi formájában megszűnt az Országgyűlési Őrség.

A vonatkozó, csütörtökön hatályba lépett jogszabály szerint a TEK önálló rendvédelmi szervként megszűnt, de nevét megőrizve, országos hatáskörű szervezetként, az ORFK közvetlen irányítása alatt működik tovább.

A Belügyminisztérium korábbi indoklása szerint a változtatások célja „egy párhuzamosságoktól mentes, profiltiszta, egységes szakmai irányítás alatt álló és hatékonyabban működő szervezet létrehozása, amely a meglévő képességeit nemcsak megőrzi, hanem tovább is növeli”.

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Kezdőlap    Belföld    Kinevezték a Terrorelhárítási Központ új parancsnokát

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