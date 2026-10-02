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Szürke darvak (Grus grus) szállnak naplementekor éjszakázó helyükre a Hortobágyon, az Elepi tóegység közelében 2020. október 27-én. Európa egyik legnagyobb darugyülekező helye, a Hortobágyi Nemzeti Park területe, ahova Észak-Európából szeptember második felétől kezdve folyamatosan érkeznek, és a komolyabb fagyok beköszöntéig maradnak is a pusztán.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Elárasztják a Hortobágyot: elképesztő tömeg gyülekezik

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Megkezdődött a darvak őszi vándorlása: múlt héten már több mint ötvenezer példányt számláltak, ám a korábbi megfigyelések alapján hamarosan már háromszor ennyien lehetnek.

Az ősz beköszöntével megkezdték vonulásukat a darvak - írja a szoljon.hu.

A Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi őrszolgálatának tagjai hetente szinkron-daruszámlálással állapítják meg az ott tartózkodó egyedek létszámát. Az így szerzett adatok összesítésével pontos képet kaphatnak arról, hogy egy adott időszakban körülbelül hány daru tartózkodik a nemzeti park területén.

A park az idei és tavalyi számsorokat is közzétette weboldalán. Ebből kiderül, hogy idén szeptember 10-ig összesen tízezer, szeptember 17-ig 18 ezer, majd szeptember 24-ig már több mint 50 ezer példány érkezett a Tisza-tó szomszédságában fekvő területre. Ahonnan

a következő hetekben még több darut lehet majd megfigyelni, hiszen a tavalyi számok alapján a Hortobágyon időző darvak populációja október közepére 150 ezerre duzzad.

Ennek az az oka, hogy a Hortobágy pusztái, halastavai és egyéb vizes élőhelyei az állatfaj európai vonulásának legjelentősebb szárazföldi pihenőhelyeként ismertek. A Magyarországon átvonuló darvak 95 százaléka megfordul e tájegységen, és akár hónapokig is maradhat.

Mint a Hortobágyi Nemzeti Park közölte, az évről-évre tapasztalható magas egyedszámok oka a faj európai költőállományának még mindig zajló növekedése, valamint a faj alkalmazkodóképessége és általános sikeressége, amely során újranépesíti az egykori költőterületeket.

A darvak vonulási időszaka szeptemberben, az északi költőterületek időjárásának hidegebbre fordulásával indul meg, az újabb lehűlések pedig egyre nagyobb állományokat hoznak mozgásba. Emellett a táplálékbázis beszűkülése is a kiváltó okok között feltételezhető. A vonulási útvonalak kialakulását sok tényező befolyásolhatja. Ilyen lehet az idősebb madaraktól való tanulás és a lehetséges útvonal pihenőhelyein rendelkezésre álló táplálék és sekély vizes élőhelyek mennyisége.

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