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Nyitókép: lsantilli/Getty Images

Egyetemi rendezvényen járt a NAV, problémájuk akadt a biztonságiakkal

Infostart / MTI

Az adóhatóság revizorai feltárták, hogy a rendezvényt biztosító biztonsági őrök mind egy szálig feketén dolgoztak ott.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) revizorai súlyos foglalkoztatási szabálytalanságot tártak fel egy rendezvénybiztosítást végző társaságnál: egy egyetemi rendezvényen egyetlen biztonsági őrt sem jelentettek be, így a szabálytalanságok miatt jelentős bírság vár a cégre – közölte pénteken az adóhatóság.

A közlemény szerint egy egyetemi rendezvényen ellenőriztek a NAV revizorai: a helyszínen 16 biztonsági őr végzett munkát, de egyikük sem volt bejelentve, valamennyien szabálytalanul dolgoztak a rendezvényen.

A szabálytalanságok miatt az ügyben több mint 10 millió forint mulasztási bírság kiszabása várható.

Hangsúlyozták, hogy a szabályos foglalkoztatás nem csak adminisztratív kérdés: a közterhek megfizetése, a munkavállalók jogainak, szociális biztonságának védelme, valamint a tisztességes versenyhelyzet feltételeinek biztosítása szempontjából is alapvető.

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