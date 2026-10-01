Szakértő: csodával határos dolgok kellettek ahhoz, hogy a Flydubai-járat megmeneküljön

Bár az esetet még vizsgálják a hatóságok, a tényekre és a szemtanúk elmondásaira hagyatkozva a következő történhetett a pilótafülkében: az ománi másodpilóta, aki egyes ismerősei szerint szélsőséges vallási nézeteket vall, késsel támadt társára, akit meg is sebesített. A Flightradar24 oldal adatai azt mutatták, hogy a járat eközben kevesebb mint két perc alatt több mint 17 ezer lábat, vagyis több mint ötezer métert veszített a magasságából. A repülési adatok szerint a gép előbb az általános vészhelyzetet jelző kódot adta le, majd később a terrorcselekményre utalót is. A jelzés miatt Izrael vadászgépeket riasztott és a szaúdi légierő is gépeket küldött a levegőbe.

Pető György pilóta szerint több apró részlet is közrejátszott abban, hogy az esetből nem lett katasztrófa.

„Az eddig kinyert adatok vagy látható adatok szerint úgy néz ki, hogy a repülőgép majdnem átlépte a hangsebesség határát, de ezek a repülőgépek nem erre vannak tervezve. Le is szakadt egy elég komoly darab a repülőgépből, mert olyan terhelésnek volt kitéve. Szerintem minden túlzás nélkül lehet mondani: csoda, hogy a repülőgép szerkezete ezt el tudta viselni, és hogy ki is hozták abból a nagyon furcsa, mondjuk azt, hogy zuhanó pozícióból, amibe a repülő belekerült. Számtalan olyan pici pont van ebben a történetben, ami egyenként is a csodával határos volt, úgyhogy egészen elképesztő, hogy ennek végül is biztonságos landolás lett a vége” – fogalmazott.

A gépen eközben a sebesült kapitány segítségével sikerült kinyitni a pilótafülke ajtaját, a lélekjelenlétüket megőrző utasok között pedig akadt olyan, aki megfékezze és megkötözze a késsel tomboló másodpilótát, akadt orvos, aki ellássa a sebesült kapitányt, és akadt két szolgálaton kívüli pilóta, aki mindenki szerencséjére átvette a gép irányítását és kényszerleszállást hajtott végre a szaúd-arábiai Tabukban. Így a fedélzeten utazó 174 utas – köztük 27 gyerek – meg tudott menekülni.

Mint Pető György elmondta, egy járat sosem úgy indul el, hogy azt feltételezni valaki, hogy a repülőgépet a pilótáktól kell megvédeni, hanem az esetleges rossz szándékú utasokra vagy külső szereplőkre készül mindenki, akik valami bajt akarnak csinálni.

A magyar pilóta szerint ezért az esetnek nagyon sok változtatás lesz a következménye, és még nagyobb feladat hárul majd a titkosszolgálatokra és mindenféle információszerző ügynökségre, akiknek a pilóták „hátterét” kell megvizsgálniuk, hogy esetleg kiderítsék, hogy a fedélzetre kerülésük előtt például kivel voltak kapcsolatban, milyen ideológiájuk van.

Az eset után Izrael már be is jelentette, hogy szigorítja az országba tartó járatok pilótáinak ellenőrzését. Doron Spielman, Benjamin Netanjahu miniszterelnök szóvivője a Reutersnek azt mondta: ezentúl minden Izraelbe repülő pilóta személyazonosságát ellenőrizni fogják, utánanéznek, kik ők, és valamilyen biztonsági ellenőrzésnek is alávetik majd őket.

(A nyitóképen: A Flydubai arab emírségekbeli légitársaság mentesítő járatának utasai érkeznek a Tel-Aviv-i Ben Gurión Nemzetközi Repülőtérre a szaúd-arábiai Tabúkból 2026. szeptember 30-án. Az utasszállító repülőgépet a légitársaság a Dubajból Tel-Avivba tartó FZ 1073 járatának mentesítésére küldte Tabúkba, ahol egy főleg izraeli utasokat szállító Flydubai-járat kényszerleszállást hajtott végre a pilótafülkében történt incidens miatt. Az összetűzés során a gép egyik pilótája megkéselte a másikat. A dulakodásnak utasok vetettek véget, a járművel végül egy szintén utas pilótának sikerült leszállnia Tabúkban.)

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.