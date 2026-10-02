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A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) új kompjai a felavatásuk napján, a 178. balatoni hajózási szezon kezdetén Siófok közelében 2024. március 28-án. A kormány döntése alapján a cégnél több mint hatmilliárdos tőkeemelés történt, ez tette lehetővé a több mint 5 milliárdos beruházást, amelynek révén a tesztüzem után két új komp és két új katamarán áll forgalomba.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Hivatalosan is itt az ősz: nagy változás a Balatonnál

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Szeptember végén módosult a Szántódrév és Tihanyrév között közlekedő kompok menetrendje; továbbra is biztosított az átkelés a hét minden napján.

Szeptember 28-tól, hétfőtől új menetrend szerint közlekednek a kompok a Balaton két partja között: Szántódrévnél 7 és 20 óra között, Tihanyrévnél pedig 7.15 és 20.15 között lehet átkelni – írja a veol.hu. A megyei portál kiemeli:

a kompok a hét minden napján, 30 percenként indulnak.

A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) arról tájékoztatott, hogy a kompok egész évben üzemelnek. A forgalom függvényében a társaság a menetrend felfüggesztésével sűrítheti a járatokat.

A hajózási vállalat fenntartja a menetrend változtatásának jogát. A BAHART hajózási szolgáltatásait minden utas saját felelősségére veszi igénybe.

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„Elvesztette közpénz jellegét” – Döntéseket hozott a vizsgálóbizottság Kósa Lajos és Bánki Erik meghallgatása után

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kezdeményezte az MNB-törvénynek azt a 2016-os módosítását, amely a jegybanki alapítványok gazdálkodásával kapcsolatban jelentősen megnehezítette volna az adatigényléseket – mondta Bánki Erik volt fideszes országgyűlési képviselő az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság csütörtöki ülésén, amelyen Kósa Lajost, a Fidesz volt frakcióvezetőjét is meghallgatták.
 

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Kapott egy újabb ütést a magyar tőzsde, nagyot esett a Mol, zuhant az OTP

Kapott egy újabb ütést a magyar tőzsde, nagyot esett a Mol, zuhant az OTP

Az európai piacokon komolyabb esés bontakozott ma délelőtt ki a bankpapírok vezetésével, majd délre mérséklődtek a mínuszok, de a nap második felében ismét elromolott a hangulat. A BUX is esett, amiben az OTP játszotta a főszerepet, a hazai bankpapír 6 százalékos mínuszban zárt. Az olajár újbóli emelkedése és a több mint 20 éves csúcsra emelkedő amerikai 10 éves államkötvényhozam határozta meg ma a hangulatot a globális piacokon, de holnap fontos amerikai munkaerőpiaci adatok is érkeznek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

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