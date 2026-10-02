Hivatalosan is itt az ősz: nagy változás a Balatonnál

Szeptember 28-tól, hétfőtől új menetrend szerint közlekednek a kompok a Balaton két partja között: Szántódrévnél 7 és 20 óra között, Tihanyrévnél pedig 7.15 és 20.15 között lehet átkelni – írja a veol.hu. A megyei portál kiemeli:

a kompok a hét minden napján, 30 percenként indulnak.

A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) arról tájékoztatott, hogy a kompok egész évben üzemelnek. A forgalom függvényében a társaság a menetrend felfüggesztésével sűrítheti a járatokat.

A hajózási vállalat fenntartja a menetrend változtatásának jogát. A BAHART hajózási szolgáltatásait minden utas saját felelősségére veszi igénybe.