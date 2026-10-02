Egy újfajta papírt is kérhet már a rendőr a közúti igazoltatásnál

Az Osram Magyarországon elsőként szerzett engedélyt LED-es termékekre. Ezzel hazánkban is lehetővé vált a LED izzók utólagos, közúti használatra vonatkozó beszerelése az eredetileg halogénizzóval gyártott járművek fényszóróiba – írja a vállalat közleménye nyomán a teol.hu.

A régebbi autók és motorkerékpárok is használhatnak LED-izzókat, amelyek energiatakarékosabbak és tartósabbak. Fontos az engedélyek és dokumentáció megléte, az átalakításokkor jogi problémák elkerülése érdekében.

Idén januárral módosították a járművek közúti forgalomba helyezéséről és forgalomban tartásáról szóló rendeletet Magyarországon.

A vállalat azonban felhívja a figyelmet, hogy nem mindegy, milyen autóba kerül a LED izzó, ugyanis nem minden típussal kompatibilis. Az Osram kompatibilitási listájából kiderül, pontosan melyik izzót lehet beletenni és szükséges-e további kiegészítő (beszerelőkeret, porvédő sapka, Canbus vagy Error canceller) a beszereléshez. A megvásárolt termék csomagolásán található a magyarországi minősítő jel (egy H betű és 8 szám), továbbá a hologramos matricán egy hétjegyű kód, amely az azonosításhoz szükséges, amit a gyártó weboldalán lehet elvégezni. Az azonosítást követően ki kell választani és nyomtatni a terméktípushoz tartozó műbizonylatot.

A LED fényforrásokkal való felszerele nem végezhető el korlátozás nélkül, ezért érdemes tisztában lenni a jogszabályi előírásokkal, hogy elkerüljük a büntetéseket.

A cserelámpák beszerelését autószerelő műhelyben, szakember végezheti el. Itt ellenőrzik a lámpatest számát a kompatibilitási lista alapján, majd beszerelik a fényforrást, majd kitöltik a műbizonylatot, ezzel igazolva a cserét. Az így kiállított műbizonylatot a jármű okmányával együtt kell tartani, azt ellenőrzéskor át kell adni az ellenőrzésre jogosultnak – mondta a megyei portál által megkérdezett autószerelő szakember, Plesz Imre.

Ha LED izzót szerelünk be az autóba, de nem rendelkezünk a megfelelő engedélyekkel és dokumentációkkal, az alábbi következményekkel számolhatunk: Bírság kiszabása közúti ellenőrzés során. Műszaki vizsgára kötelezés, ahol a jármű nem fog átmenni az ellenőrzésen, ha a LED-esítés nem szabályos. Amennyiben szabálytalan LED-es világítással balesetet okozunk, a biztosító megtagadhatja a kártérítés kifizetését.