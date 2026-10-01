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Nyitókép: Jamesbowyer/Getty Images

Nem fogta vissza magát az audis az M1-es terelésében – videó

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A rendőrök nem igazán értékelték nagyra, hogy a megengedett sebesség több mint másfélszeresével száguldott a sofőr a leszűkített úton. Hangsúlyozták, hogy nem véletlenül van ott bevezetve az alacsonyabb sebességkorlát.

​Meglepően sietősre vette egy Audi e-tron GT sofőrje a napokban az M1-es autópálya bővítési munkálatainál – írja a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség beszámolója nyomán a feol.hu.

Az egyenruhások videót is közzétettek Facebook-oldalukon a veszélyesen közlekedő sofőrről, akit végül 140 ezer forintra bírságoltak meg és 6 büntetőpontot adtak a jogosítványához.

A rendőrség egyúttal kiemelte: a terelésben nem véletlenül 80 kilométer/óra a megengedett sebesség, ugyanis szűkebbek a sávok, változik az út vonalvezetése, lehetnek előttünk munkások, munkagépek, sávszűkületek is, valamint lassabban haladó járművek.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Nem fogta vissza magát az audis az M1-es terelésében – videó

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