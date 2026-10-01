Miniszterelnökök, miniszterek, képviselők – itt a lista, kiknek kell most számot adniuk a vagyonukról

A szervezet honlapján szereplő tájékoztatás szerint a 2026. szeptember 1-i adatok alapján összeállított névsor kizárólag a nyilvános vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyek körére vonatkozik. A polgármesterek, helyi önkormányzati képviselők ebben a névsorban nem szerepelnek, mert ők eltérő adattartalmú vagyonnyilatkozatot töltenek ki.

A kockázati szint meghatározása indikátoralapú értékeléssel történik. Ennek során a nyilvánosan hozzáférhető vagyonnyilatkozatok adatait, valamint a módszertan szerint bevonható egyéb nyilvános és közhiteles adatokat értékelik előre meghatározott kockázati indikátorok szerint.

A névsorban szerepel mások mellett

Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor korábbi, valamint Magyar Péter jelenlegi miniszterelnök, számos volt és jelenlegi miniszter, országgyűlési képviselő, állami hivatalok vezetői.

A hatóság közlése szerint a kockázati besorolás nem jelent vagyonnyilatkozattal kapcsolatos jogsértésre vonatkozó megállapítást, csak az ellenőrzési prioritások meghatározását szolgálja.

A teljes névsor ezen az oldalon érhető el.

A nem nyilvános vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek szintén nem tartoznak bele a jelenlegi névsorba. Esetükben a vagyonnyilatkozat tartalma a kiválasztást megelőzően nem hozzáférhető, ezért e körben a kockázatértékelés kérdőíves módszerrel, elsősorban a betöltött tisztséghez, feladatkörhöz, döntési és erőforrás-rendelkezési jogosultsághoz, valamint az integritási sérülékenységhez kapcsolódó szempontok alapján történik. Ennek eredményeként külön kockázati besorolás és külön kiválasztási lista készül – olvasható az IH honlapján.