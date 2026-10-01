A német autóipar köhög, zúg a Volga

Számos jelen van a német autóipar válságának. Például világszerte 2,86 millió Volkswagen- és Audi-modellt hívnak vissza egy lehetséges kormánymű-meghibásodás miatt – jelentette be a német szövetségi gépjármű-közlekedési hatóság. Német sajtóinformációk szerint a visszahívás több mint egymillió Škodát és csaknem 200 ezer Seatot is érint, és így valójában már csaknem négymillió járműről van szó.

„Jövőt és nem megszorításokat” – ehhez hasonló transzparensekkel és hangos figyelemfelhívással vonult utcára 175 ezer német autóipari dolgozó a múlt héten. A demonstrációk több német autóipari vállalat telephelyeit érintették, a résztvevők a német üzemek és munkahelyek megőrzését követelték. Az Audi szakszervezeti vezetője hangsúlyozta, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy a jövő generációjának is munkahelye lehessen a vállalat.

A német autóipar válsága nem most kezdődött:

csak tavaly 50 ezer munkahely szűnt meg ebben a kulcsfontosságú szektorban.

A Volkswagennél négy németországi üzem van a bezárás szélén, és a becslések szerint 25 ezer munkahely szűnik meg az elkövetkezendő években.

Eközben Kínában 2005 óta minden évben szeptember 19-én, az autóipar legfontosabb fórumán jelölik ki a legnagyobb autógyártók, állami döntéshozók és kutatók, hogy merre menjen a kínai autóipar. Ez az irány mára jelentősen befolyásolja az európai piac jövőjét is, hiszen

a német autóiparnak meg kell találnia a módját, hogyan alkalmazkodik az elektromos átálláshoz, az amerikai vámokhoz és az ázsiai konkurenciához.

Oroszországban is jelentősen átalakulóban vannak az erőviszonyok a szektorban. Augusztus végén Vlagyimir Putyin egy vadonatúj Volga volánjánál, vezetés közben beszélgetett egy mérnöknővel arról, hogy milyen érzés irányítani a frissen bemutatott modellt. Az orosz elnök által kipróbált, kínai technológiára épülő Volga egy olyan üzemben készült Nyizsnyij Novgorodban, ahol egykor Volkswagen és Škoda modellek gördültek le a gyártósorról.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Kocsis Éva készítette.