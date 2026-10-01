Két halálos injekciót is túlélt a nő, az orvosok és a jogászok sem tudják, hogyan tovább

Leállították a kivégzéseket Tennessee-ben, legalábbis az év végéig. Az Egyesült Államokban megosztotta a közvéleményt Christa Gail Pike szerdára tervezett kivégzése – a most 50 éves nő már épp, hogy nagykorúként, 1995-ben, 18 évesen, a barátja és egy további személy közreműködésével megkínozta és megölte egy osztálytársát.

Az eset akkor felzaklatta az Egyesült Államokat. Pike nemcsak megölte a 19 éves Coleen Slemmert, de egy ötágú csillagot vésett a mellkasára és a homlokára, és amikor rátaláltak, a holttest szinte felismerhetetlen volt. Ráadásul Pike „emlékbe” eltette az áldozat koponyacsontjának egy darabját.

Pike, aki napjainkban konszolidált középkorú nőnek néz ki, azóta a halálsoron várta az ellene hozott ítélet végrehajtását. Amikor eljött az óra, egymás után két adag halált okozó injekciót adtak be neki, de a szíve nem állt meg. Végül kórházba vitték.

A szövetségi állam kivégzési szabályzata szerint jogosan beadható a második adag, ha az első után az elítélt nem halt meg. A protokoll ugyanakkor nem tér ki arra, mi a teendő, ha a második után is életben marad. Pike hangosan horkolni kezdett majd megkapta a második adagot is, de ez sem ölte meg. Az áldozat édesanyja dühösen fogadta a hírt, azt állítva, hogy Pike soha nem bánta meg a tettét és újra gyilkolna.

Tori Gessner, az ABC tévé helyi társadójának műsorvezetője elmondta: ő már öt kivégzést látott, de ezúttal semmi sem ment rendben. Az injekció után Pike arra panaszkodott, hogy a karja egy pontján fájdalmat érez és az mintha „fel akarna robbanni. Ez ilyenkor normális?” – kérdezte. A műsorvezető ezután elmondta, hogy behúzták, majd ismét visszahúzták a függönyöket, Pike először sóhajtozott, majd hangosan horkolt; világos volt, hogy életben van – tette hozzá Gessner. Mások elmondták, hogy ezek után következett a második kísérlet, amelynek részeként ismét behúzták a függönyt és még egy órán át hallották az elítélt horkolását.

Tennessee Állam Büntetésvégrehajtási Hatósága szerint „az igazságügyminiszter által jóváhagyott szabályzat összes előírását betartották”. Ugyanakkor

az államban egy éven belül ez volt a második eset, hogy nem sikerült végrehajtani egy halálos ítéletet.

Májusban a három ember 1994-ben történt elrablása és meggyilkolása miatt elítélt Tony Carruthers esetében nem sikerült a halált okozó szert intravénásan beadni. Bill Lee, Tennessee kormányzója a mostani eset után „átfogó, független vizsgálatot” rendelt el, és az év végéig felfüggesztette a kivégzéseket.

Pike ügyvédei azzal próbáltak enyhébb elbírálást elérni, hogy hangoztatták: Pike-ot gyerekkorában szexuálisan zaklatták, a különböző hozzátartozók és barátok megerőszakolták és egy veszélyeztetett tizenévesek számára létrehozott program tagja volt.

Ahogy ilyenkor lenni szokott, az utolsó pillanatig kampány folyt az ítélet felfüggesztéséért, de végül az amerikai Legfelsőbb Bíróság 6 igen 3 nem szavazat után úgy határozott, hogy megtarthatják a kivégzést.

Egyelőre nem világos, mi lesz a nő sorsa a sikertelen kivégzési kísérletek után. Egyes jogi szakértők – és Pike védői – elővehetik az amerikai alkotmány 8. cikkelyét a kegyetlen és szokatlan büntetés tilalmáról. Egyelőre azonban nincs konkrét jogi állásfoglalás arról, hogy a példátlan eset után joga van-e a szövetségi államnak ismét próbálkoznia Christa Pike kivégzésével.