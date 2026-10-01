ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
369.01
usd:
327.85
bux:
139919.21
2026. október 1. csütörtök Malvin
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
euró bankjegy üzletkötés kenőpénz vesztegetés
Nyitókép: Pixabay

Ezt vizsgálhatja majd az Európai Ügyészség Magyarországon

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Megkezdődött Magyarország Európai Ügyészséghez történő csatlakozásának előkészítése.

Az Európai Ügyészség az Európai Unió költségvetési csalások, hivatali vesztegetések, hűtlen kezelések, pénzmosások és határokon átnyúló csalások után nyomozó, vádhatósági eljárásokat indító és az elkövetőket bíróság elé állító független szervezete.

Az Orbán-kormányok ellenzéke folyamatosan követelte, hogy Magyarország csatlakozzon hozzá. Kunhalmi Ágnes szocialista képviselő például 2022-ben arra figyelmeztetett, hogy erre az uniós pénzek visszaszerzése miatt is nagy szükség lenne. „Hogyha nem jön az Európai Unióból megfelelő mennyiségű forrás, akkor egy idő után fejre fogunk állni, fejre fognak önök is állni. Ezért az MSZP ismét benyújtja az Európai Ügyészséghez történő csatlakozásról szóló határozati javaslatunkat” – fogalmazott az MSZP akkori társelnöke az Országgyűlésben 2022. június 14-én.

Az Orbán-kormányok viszont azon az állásponton voltak, hogy Magyarországnak éppen abból lenne baja, ha csatlakozna az Európai Ügyészséghez. Répássy Róbert, akkori igazságügyi államtitkár 2022-es parlamenti felszólalásában így fogalmazott: „Az Európai Ügyészség működése az eljárások felesleges túlbonyolításával és központosításával nagy eséllyel ronthatja a büntetőeljárások hatékonyságát, amelyeket az eredeti célokkal ellentétben nehezebbé és sokkal lassabbá tesz, miközben a fenntartása hatalmas összegeket emészt fel.”

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter jelenlegi miniszterelnök 2025 májusában európai parlamenti képviselőként az uniós törvényhozásban ígéretet tett arra, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. „Magyarország csatlakozik az uniós ügyészséghez és a Tisza-kormány hazaviszi a magyar embereknek járó uniós forrásokat, és ezzel újraindítja az Orbán által tönkretett magyar gazdaságot.”

Az Európai Ügyészség vezetője, Laura Codruta Kövesi európai főügyész most a csatlakozás részleteiről egyeztetett Budapesten Görög Márta igazságügyi miniszterrel, Kármán András pénzügyminiszterrel, Pósfai Gábor belügyminiszterrel és Lajtár István legfőbbügyész-helyettessel. Laura Codruta Kövesi a Telexnek adott interjúban arról beszélt, hogyan döntik el, hogy melyik ügyben indítanak nyomozást.

„Van erre szabályzatunk és van a jogszerűség elve. Tehát minden olyan ügyet, amely hatáskörünkbe tartozik, az Európai Ügyészség fog vizsgálni. Ez azt jelenti, hogy minden olyan csalási ügyet, ahol az EU-s forrásokat érintő kár meghaladja a 10 ezer eurót. Azokat az áfacsalási ügyeket is ki fogjuk vizsgálni, amelyeknél a kár meghaladja a 10 millió eurót” – közölte.

A budapesti tanácskozás résztvevői kiemelték, hogy a csatlakozás folyamata jelentős szakmai, intézményi és jogalkotási folyamat, amelyet a lehető legrövidebb időn belül szükséges végrehajtani. Az első szakaszban az európai ügyészt és a delegált európai ügyészeket kell kiválasztani és már ehhez is három törvényt kell módosítani még idén.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Ezt vizsgálhatja majd az Európai Ügyészség Magyarországon

európai unió

pénzmosás

hűtlen kezelés

hivatali vesztegetés

költségvetési csalás

európai ügyészség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Túl lehet-e tolni az elszámoltatást? – elemzők az Arénában a Tisztítótűzről

Túl lehet-e tolni az elszámoltatást? – elemzők az Arénában a Tisztítótűzről
Túl lehet-e tolni a Tisza-kormány Tisztítótűz elnevezésű elszámoltatási terveit? Mikor mondható sikeresnek az elszámoltatás? Erre a kérdésre is kereste a választ az InfoRádió Aréna című műsorában Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
 

Letartóztatták Hankó Balázst

Elrendelte Varga-Bajusz Veronika letartóztatását a bíróság

Tarr Zoltán: öt év NKA-költései górcső alatt

120 milliárdos támogatást kap Budapest a kormánytól

120 milliárdos támogatást kap Budapest a kormánytól

Egyszeri, 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) első, csütörtöki üléséről beszámoló sajtótájékoztatón, ahol az is kiderült, hogy Budapest gazdálkodását folyamatosan nyomon követő költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz.
 

Összeült Magyar Péter és Karácsony Gergely

Átírják a városépítés szabályait: nagy változást jelentett be Vitézy Dávid

A parkolási pénzek miatt robbant ki vita a főváros és a kerületek között

VIDEÓ
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.01. csütörtök, 18:00
Hermann Péter
a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kapott egy újabb ütést a magyar tőzsde, nagyot esett a Mol, zuhant az OTP

Kapott egy újabb ütést a magyar tőzsde, nagyot esett a Mol, zuhant az OTP

Vegyesen zárták a szerdai kereskedést az amerikai indexek, a Nasdaq felülteljesítő volt, az ázsiai tőzsdéken pedig ma reggel több fontos piacon kereskedési szünnap volt, nem nyitott ki a kínai és a hongkongi tőzsde. Ahol volt kereskedés, ott viszont többségében emelkedtek az indexek: mind a japán, mind a dél-koreai tőzsde jelentősebb pluszban zárt. Az európai piacokon komolyabb esés bontakozott ma délelőtt ki a bankpapírok vezetésével, majd délre mérséklődtek a mínuszok, de a nap második felében ismét elromolott a hangulat. A BUX is esett, amiben az OTP játszotta a főszerepet, a hazai bankpapír 6 százalékos mínuszban zárt. Az olajár újbóli emelkedése és a több mint 20 éves csúcsra emelkedő amerikai 10 éves államkötvényhozam határozza meg ma a hangulatot a globális piacokon, de holnap fontos amerikai munkaerőpiaci adatok is érkeznek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a lesújtó igazság a magyar nyugdíjasokról: tízből hat idősnek már erre a hétköznapi dologra sem futja

Kiderült a lesújtó igazság a magyar nyugdíjasokról: tízből hat idősnek már erre a hétköznapi dologra sem futja

A nyugdíjasok leginkább a külföldi utazásról, a belföldi nyaralásról, a kulturális programokról és az éttermi vagy kávézói látogatásokról mondanak le anyagi okokból.

BBC
Business Sport Travel Science
US death row inmate survives execution attempt after two lethal injections

US death row inmate survives execution attempt after two lethal injections

Killer Christa Pike's lawyer says she is being given "life-saving measures" in hospital after two syringes of pentobarbital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 1. 17:22
Nagy változások a rendőrségnél, megszólalt a belügyminiszter
2026. október 1. 16:58
Vasúti változások a Rákoson történt baleset miatt
×
×