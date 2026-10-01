Kármán András bejelentette a nyugdíjemelés részleteit

A pénzügyminiszter közlése szerint akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érné el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik.

108 és 125 ezer forint között 12 ezer forint,

125 és 130 ezer forint között 10 ezer forint,

130 és 135 ezer forint között 8 ezer forint,

135 és 140 ezer forint között 6 ezer forint lesz az emelés.

A 140 és 146 ezer forint közötti nyugdíjakat a kormány 146 ezer forintra növeli.

A sávos emelést a szokásos januári inflációkövető emelés után kalkulálják, a nyugdíjminimumot pedig mostantól minden januárban ugyanannyival kell majd emelni, mint általában a nyugdíjakat, így nem fordulhat elő, hogy megint hosszú időre változatlan maradjon – jelentette be videójában.

Az emeléseket arányosan kell érvényesíteni az özvegyi és hozzátartozói nyugellátásokban is.

További emelések:

az 50 ezer forintos árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz,

a megváltozott munkaképességűek ellátásai, a rokkantsági és a rehabilitációs ellátás 10 százalékkal nőnek januárban.

Az érintett 65 év felettieknek juttatott ellátás nem lehet kevesebb, mint a nyugdíjminimum.

Azoknak a helyzetén, akik 15 és 19 év közötti szolgálati idő után öregségi résznyugdíjat, illetve méltányosságból megállapított kivételes nyugdíjat kapnak,

a megduplázott időskorúak járadéka fog segíteni. Ezt kaphatják azok, akiknek nincs meg a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idejük.

Az ellátási összeghatárok a kétszeresére nőnek,

a 75 év feletti egyedülállóknál például 58 990 forintról 118 000 forintra,

a házastársával, élettársával együtt lakók esetén az összeghatárok 37 165 forintról 75 000 forintra,

a 75 éven aluli egyedülállók esetén 43 700 forintról 88 000 forintra.

Kármán András elmondása szerint az emelések több mint 700 ezer magyar embert érintenek, ennyien kapnak 2027 elejétől számottevően nagyobb összeget. 455 ezer olyan nyugdíjas van, akik a nyugellátások és a kapcsolódó juttatások emeléséből részesülnek, 238 ezren azok, akikre a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak emelése vonatkozik, és 8500-an azok, akiknek jár az időskorúak járadékának emelése.

Az intézkedés 123 milliárd forintos kiadás a jövő évi költségvetésben.

A pénzügyminiszter szerint mindennek a fedezete biztosított, ezért „egyszeri látszatintézkedés” helyett fenntartható rendszer jöhet létre.