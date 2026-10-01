Letartóztatták Hankó Balázst

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A volt minisztert csütörtökön reggel a ceglédi büntetés-végrehajtási intézetből szállították a Kecskeméti Járásbíróságra, ahol a letartóztatásáról döntöttek.

A Telex helyszíni tudósítója szerint Hankó Balázs és védője többször kijöttek majd visszamentek a tárgyalóterembe, hogy a végzés előtt még áttanulmányozzák az ügy iratait. A bíró végül egy hónapra elrendelte Hankó Balázs letartóztatását, erősítette meg a Telexnek Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szóvivője.

Az ügyészség megalapozott gyanúja szerint a fideszes országgyűlési képviselő miniszterként hűtlen kezelést követett el, amikor a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintját kampánycélokra utalta ki.