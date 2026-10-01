A közlemény szerint a felújítás első ütemében 2027 júniusáig a kocsipályát és a déli gyalogosjárdát újítják fel. A munkálatok idején a hidat a közúti forgalom elől lezárják, a gyalogosok az északi oldali járdán közlekedhetnek. A kerékpárosok a járdán csak leszállva, kerékpárjukat tolva haladhatnak.

A kivitelezés ütemezésénél figyelembe veszik a Hajógyári-sziget 2027-re tervezett rendezvényeit is: a júniusi Generali Gyerek Sziget és az augusztusi Sziget Fesztivál idején szüneteltetik a munkavégzést, a látogatók, köztük az autósok is korlátozás nélkül, szabadon használhatják majd a hidat.

A felújítás második ütemében, 2027 szeptembere és decembere között az északi oldali járdát újítják fel, valamint elvégzik a szerkezet korrózióvédelmét.

Budapest, 2026. június 3. A Hajógyári-szigetre vezetõ óbudai K-híd 2026. június 3-án. MTI/Illyés Tibor

A beruházás célja a híd biztonságos és hosszú távon fenntartható működésének biztosítása a jelenlegi megjelenés megőrzése mellett. A pályalemez teljes cseréjével a kocsipálya szélessége 2,8 méterről 3,5 méterre nő, és a híd teherbírása is javul. A megmaradó acélszerkezeteket szükség szerint javítják és új korrózióvédelmi bevonattal látják el, emellett a hídfők és a csatlakozó út- és járdaburkolatok is megújulnak – írták a közleményben.