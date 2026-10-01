Továbbra is apad a Duna, negatív rekorddal fenyeget a hétvégi vízállás

A folyamatos aszály és a csapadékszegény időjárás következtében a Duna vízszintje átmeneti kisebb emelkedésektől eltekintve folyamatosan csökken, szeptember 9-én Budapestnél egészen a vízmérce 0 pontjáig apadt – írja az Időkép.

Az Országos Vízügyi főigazgatóság szakembereinek előrejelzése alapján a vízállás a fővárosban a -8 centiméteres szintet is elérheti a hétvégére,

ez pedig alacsonyabb lehet a korábbi negatív rekordnál is.

A meteorológiai portál szerint Pakson várhatóan -113 centiméterig apad a Duna, ám az augusztus folyamán megépült fenékküszöb miatt a korábbi -140 centiméteres rekord nincs veszélyben.

A rendkívül alacsony vízállás miatt további folyami hajózási korlátozások bevezetésére lehet szükség, ugyanis a zátonyok és a meder akadályai egyre közelebb kerülnek a vízfelszínhez.

Tovább fokozza a helyzet súlyosságát, hogy továbbra sem várható számottevő csapadék a folyó vízgyűjtő területén, különösen az Alpokban, ami megemelné a vízszintet.

A tartósan alacsony vízállás nemcsak a kereskedelmi szállításban okoz fennakadásokat, hanem a környező területek vízellátását és a vízkivételi művek működését is kihívások elé állítja.