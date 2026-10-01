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Nyitókép: unsplash.com

Kiderült, mely intézményeket tartják a legmegbízhatóbbnak a magyarok

Infostart / MTI

A kormányhivatalokban, a parlamenti képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább az emberek a Medián kutatása szerint – tudatta a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK).

Azt írták, a MOKK megbízásából készült reprezentatív felmérés szerint a közjegyzői, ügyvédi és kormányhivatali ügyintézés megítélése a legkedvezőbb: az érintettek legalább 85 százaléka pozitívan értékelte a kapott szolgáltatást. A bírósági eljárásokat ugyanakkor a többség lassúnak és körülményesnek tartja – tették hozzá.

A tájékoztatás szerint a válaszadók 82 százaléka nagyon vagy közepesen bízik a kormányhivatalokban, míg az országgyűlési képviselőkben 72, a közjegyzőkben 70 százalék bízik.

A MOKK kitért arra is, hogy a közjegyzőkben, az országgyűlési képviselőkben és az ügyvédekben a fiatalabbak – a 18–29 évesek –, valamint a legalább érettségivel rendelkezők bíznak nagyobb arányban. A bíróságok és a bankok megítélése szintén kedvezőbb a magasabb iskolai végzettségűek körében – jelezték.

A felmérésből kiderült továbbá, hogy a pártpreferenciákat tekintve csak az országgyűlési képviselők iránti bizalomban mutatkozik érdemi különbség: a százfokú skálán a Fidesz-szavazók körében 41, míg a Tisza Párt szimpatizánsainál 81 pontot ért el a bizalom szintje – írták.

A Medián 2026 júniusban, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara megbízásából, ezer ember megkérdezésével készített reprezentatív kutatást az egyes intézmények és jogi szereplők iránti bizalomról, az általuk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatokról elégedettségről.

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