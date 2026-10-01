Havasi Bertalan: Magyar Péter ma még egyszer kirúgott

„Magyar Péter ma még egyszer kirúgott" – így kommentálta Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, az Orbán-kormány volt helyettes államtitkára csütörtöki közleményében, hogy a Miniszterelnökség érdemtelenség jogcímén megszüntette október 1-jei hatállyal kormányzati szolgálati jogviszonyát.

Az erről szóló levelet – amelyet Havasi Bertalan a közleménnyel együtt eljuttatott az MTI-hez – Ducsay Zsuzsanna, a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára jegyezte.

A levélben arról tájékoztatták a volt helyettes államtitkárt, hogy felmentési időre és végkielégítésre nem jogosult és a jogviszonya megszüntetésének napjától számított három évig kormányzati szolgálati jogviszonyt nem létesíthet. Továbbá a jogviszony megszüntetésétől számított 15 napon belül köteles vagyonnyilatkozatot tenni.

A közigazgatási államtitkár az intézkedés indoklásaként azt írta: érdemtelenségnek minősül, ha a kormánytisztviselő a munkahelyén kívül olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy az őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv jó hírnevét vagy a jó közigazgatásba vetett bizalmat súlyosan rombolja, és emiatt nem várható el, hogy a jogviszonyát fenntartsák.

Tudomásukra jutott – folytatta –, hogy 2026. szeptember 29. napján ismételten és szándékosan olyan nyilvános kijelentést tett, mely kétséget kizáróan alkalmas arra, hogy a jó közigazgatásba vetett bizalmat súlyosan rombolja. Kijelentése szerint ugyanis Magyarország olyan ország lett, ahol ártatlan országgyűlési képviselőket politikai fogolyként tartanak börtönben – idézte fel.

Hozzátette: Havasi Bertalan helyettes államtitkári tisztségéből történt felmentése óta számos alkalommal hasonló nyilatkozatokat tett, „azonban az előzőek szerinti nyilatkozata túlmegy minden határon, az által, hogy tényként rögzíti a magyar közigazgatás jogszerűtlen működését”.

A továbbiakban felhívta a figyelmet arra, hogy - Havasi Bertalan kijelentésével ellentétben – a közigazgatás szereplői a hatályos jogszabályi keretek között látják el feladataikat, gyakorolják hatásköreiket.

„Tekintettel arra, hogy a fentebb hivatkozott nyilatkozata a teljes magyar közigazgatás jogszerűtlen működését szándékosan ténykérdésként kezeli, álláspontom szerint nem várható el, hogy a történtekkel kapcsolatban lehetőséget biztosítsak arra, hogy védekezését és annak bizonyítékait előterjeszthesse, hiszen nyilvánvaló, hogy eljárására semmiféle mentség nincs, ekképp kormányzati szolgálati jogviszonyára kétséget kizáróan érdemtelen” – fogalmazott a levélben Ducsay Zsuzsanna.

Havasi Bertalan az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában az intézkedésre reagálva azt írta: „Magyar Péter ma még egyszer kirúgott. A biztonság kedvéért. Gyenge trükk, szánalmas próbálkozás. Ezzel nem kerüli el sem a büntetőjogi eljárást, sem azt, hogy a június óta törvénytelenül visszatartott illetményemet az utolsó fillérig kifizesse. Lassan 3 havi esedékes, és jön még sorra a többi. A közigazgatási eljárás folyamatban van” – fogalmazott, hozzátéve: a soron következő jogi lépésekről konzultál ügyvédjével, Répássy Róberttel.