Forsthoffer Ágnes is megszólalt a részleges Kossuth téri területzárról

Mint az Infostart is megírta, a rendőrség csütörtöktől legkésőbb december 31-ig területlezárást rendelt el Parlament és a hozzá tartozó mélygarázs környékén: az intézkedés az épület körüli, valamint a Duna-parti, a Balassi Bálint utcai és az Antall József rakparti lehajtók környékén kijelölt területeket érinti.

Az ügyben Forsthoffer Ágnes házelnök szükségét érezte megszólalni, tisztázta, nincs szó új korlátozásról, ugyanaz a védelmi szint maradt az Országház körül, ami eddig is volt.

Mint a Facebookra kiírta, napról napra döbbenten látja, hogy egyes politikusok továbbra is abban hisznek, hogy a politika az emberek manipulációjából, a közbizalom rombolásából áll, akiknek még azt is művészien sikerül átkeretezni, ha nem történik semmi.

Magyarázata szerint a változás annyi, hogy az Országgyűlési Őrség objektumvédelmi személyi állománya beolvadt a Készenléti Rendőrségbe szervezeti változásként, vagyis a Készenléti Rendőrség felel az Országház védelméért. A készenlétisek tehát átvették azokat az eddigi szabályokat, amelyek alapján az őrség dolgozott, ezeket pedig megjelenítette a saját honlapján október 1-jén.

„Ma is láthatja mindenki, hogy az Országház épületének néhány méteres közvetlen közelét egy mobil kerítés védi. A kerítésen belül mozognak az objektumőrök, és védik az épületet az esetleges rongálástól vagy egyéb támadásoktól. Ez a pár méteres sáv biztosítja a védett személyek zavartalan érkezését és távozását is” – szögezte le az Országgyűlés elnöke.

Szerinte a politikai hangulatkeltés, megtévesztés korát meg kell tanulnunk közösen lezárni.

Posztjában köszönetet mondott az Országgyűlési Őrség dolgozóinak az Országház eddigi védelméért és a változás iránti megértésért.