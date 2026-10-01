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A köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök sajtótájékoztatót tart a Sándor-palotában tartott frakcióvezetõi egyeztetés után 2026. augusztus 3-án. Magyar Péter miniszterelnök a paksi atomerõmû leállítása és a rendkívüli hõség miatt kialakult helyzetrõl tájékoztatta Forsthoffer Ágnest, valamint az országgyûlési frakciók vezetõit.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Forsthoffer Ágnes is megszólalt a részleges Kossuth téri területzárról

Infostart

Hangsúlyozta, nem történt változás, az Országház őrségét olvasztották be egy olyan testületbe, amely honlapján elhelyezte az eddig is érvényes szabályozást az épület védelmével kapcsolatban.

Mint az Infostart is megírta, a rendőrség csütörtöktől legkésőbb december 31-ig területlezárást rendelt el Parlament és a hozzá tartozó mélygarázs környékén: az intézkedés az épület körüli, valamint a Duna-parti, a Balassi Bálint utcai és az Antall József rakparti lehajtók környékén kijelölt területeket érinti.

Az ügyben Forsthoffer Ágnes házelnök szükségét érezte megszólalni, tisztázta, nincs szó új korlátozásról, ugyanaz a védelmi szint maradt az Országház körül, ami eddig is volt.

Mint a Facebookra kiírta, napról napra döbbenten látja, hogy egyes politikusok továbbra is abban hisznek, hogy a politika az emberek manipulációjából, a közbizalom rombolásából áll, akiknek még azt is művészien sikerül átkeretezni, ha nem történik semmi.

Magyarázata szerint a változás annyi, hogy az Országgyűlési Őrség objektumvédelmi személyi állománya beolvadt a Készenléti Rendőrségbe szervezeti változásként, vagyis a Készenléti Rendőrség felel az Országház védelméért. A készenlétisek tehát átvették azokat az eddigi szabályokat, amelyek alapján az őrség dolgozott, ezeket pedig megjelenítette a saját honlapján október 1-jén.

„Ma is láthatja mindenki, hogy az Országház épületének néhány méteres közvetlen közelét egy mobil kerítés védi. A kerítésen belül mozognak az objektumőrök, és védik az épületet az esetleges rongálástól vagy egyéb támadásoktól. Ez a pár méteres sáv biztosítja a védett személyek zavartalan érkezését és távozását is” – szögezte le az Országgyűlés elnöke.

Szerinte a politikai hangulatkeltés, megtévesztés korát meg kell tanulnunk közösen lezárni.

Posztjában köszönetet mondott az Országgyűlési Őrség dolgozóinak az Országház eddigi védelméért és a változás iránti megértésért.

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Kezdőlap    Belföld    Forsthoffer Ágnes is megszólalt a részleges Kossuth téri területzárról

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