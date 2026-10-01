Vége a moratóriumnak: ez vár most a magyar erdőkre

Gajdos László szerdai bejegyzésében arról számolt be, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak.

Kiemelte, a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyagtermelésre. A többi területen pedig olyan fenntartható gazdálkodásra állnak át, amely egyszerre garantálja az erdők és a biodiverzitás megőrzését, a klímaváltozás elleni hatékony védelmet és a lakosság számára szükséges tűzifa biztosítását.

A tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben – hangsúlyozta a miniszter, a legkeményebb fellépést ígérve a tilalom megszegőivel szemben.