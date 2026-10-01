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László András, a Fidesz EP-képviselője, az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) tagja sajtótájékoztatót tart Brüsszelben 2024. október 16-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Jön az Európai Parlament LIBE-küldöttsége, kérése van a Patriótáknak és a Fidesz-KDNP-nek

Infostart / MTI

Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) október 26. és 28. között jogállamisági helyzetet vizsgáló missziót küld Budapestre; a Patrióták Európáért frakció és a Fidesz-KDNP delegáció kezdeményezte, hogy a küldöttség börtönlátogatásokat is tegyen - közölte László András fideszes EP-képviselő csütörtökön.

László András szerint Hankó Balázs, Seszták Miklós és Bús Balázs fogvatartása aránytalan intézkedés, és az ellenzék megfélemlítését, illetve ellehetetlenítését szolgálja.

„Elvárjuk, hogy a LIBE Bizottság küldöttsége a helyszínen vizsgálja meg a fogvatartásuk körülményeit” – mondta az EP-képviselő, aki a budapesti misszióban a Patrióták Európáért képviselőcsoport küldöttjeként vesz részt.

László András rámutatott: hétfőn felfüggesztették két volt miniszter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát, büntetőeljárás indult ellenük, és előzetes letartóztatásba helyezték őket.

Közlése szerint ez akadályozza őket képviselői megbízatásuk gyakorlásában, és csökkenti az ellenzéki szavazók parlamenti képviseletét. „A vádakra tekintettel ezeket az intézkedéseket aránytalannak és politikailag motiváltnak tekintjük” – fogalmazott.

Hozzátette: Bús Balázs volt kerületi polgármestert hónapok óta előzetes letartóztatásban tartják, olyan büntetés-végrehajtási intézményben, ahol erőszakos bűncselekmények miatt elítélteket helyeznek el.

„A vele szemben felhozott vádakra tekintettel a szegedi Csillagbörtönben való elhelyezése aránytalan és magyarázatot kíván” – jelentette ki László András.

Az EP-képviselő úgy fogalmazott: „Magyarországon visszatért az önkény”, a miniszterelnök pedig az elvileg független intézmények akcióit személyesen, előre bejelenti.

„Még a függetlenség látszatát sem tartják fenn. Ez egyértelműen politikai koncepciós perek előkészítésére utal. Ezért kértük a misszió napirendjének módosítását, hiszen fontos, hogy a küldöttség is szembesüljön a hazánkban kibontakozó önkénnyel és leszámolásokkal” – mondta László András.

Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának jogállamisági missziója október 26. és 28. között látogat Budapestre. A küldöttség tagjai civil szervezetekkel, szakszervezetekkel, újságírókkal, bírákkal, ellenzéki képviselőkkel és kormánytagokkal találkoznak.

A Patrióták Európáért frakció László András fideszes EP-képviselőt jelölte a küldöttségbe.

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Kezdőlap    Belföld    Jön az Európai Parlament LIBE-küldöttsége, kérése van a Patriótáknak és a Fidesz-KDNP-nek

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