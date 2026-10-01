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Kármán András pénzügyminiszter, Lõrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely fõpolgármester (b-j) a Fõvárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén a Városházán 2026. október 1-jén.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Magyar Péter új pályára állítaná Budapestet

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Budapest pénzügyeinek rendezését, a működőképesség megőrzését és a fővárossal, valamint a kerületekkel való partneri viszony kialakítását nevezte a legfontosabb célnak Magyar Péter miniszterelnök a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa csütörtöki ülése után.

A kormányfő Facebook-oldalán azt írta, rengeteg feladat áll előttük. „Az a dolgunk többek között, hogy kezeljük a fővárosi lakhatási válságot, hogy járhatóak legyenek Budapest útjai, hogy fenntartható és modern legyen a város közösségi közlekedése” – fogalmazott.

Magyar Péter felsorolta a csütörtöki egyeztetésen elért eredményeket, így többek között azt, hogy egyszeri, 120 milliárd forintos állami támogatással segítik a fővárost a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezéséhez, továbbá egységesítik, hatékonyabbá teszik és fővárosi szintre emelik a budapesti parkolási rendszert.

Mint írta, tárgyaltak arról, hogy érdemben csökkentik Budapest jövő évi szolidaritási hozzájárulását, hogy a főváros költségvetése újra kiszámíthatóbb alapokra kerüljön. Emellett elkezdik rendbe tenni a főváros működését, hogy a mostani hiány ne termelődjön újra évről évre, és a budapestiek pénzét hatékonyabban használják fel.

„Jó nemzetközi példákhoz hasonlóan, új alapokra helyezzük Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedését: egységesebb szervezéssel, összehangoltabb szolgáltatásokkal és kiszámítható, 50-50 százalékos állami-fővárosi finanszírozással” – írta a kormányfő.

Hozzátette: regionális közlekedési térséget hoznak létre a főváros és az agglomeráció összekapcsolásával és tárgyaltak arról, hogyan lehet tartós forrást teremteni a budapesti utak felújítására és karbantartására.

A miniszterelnök azt írta: „Köszönöm, hogy a nagy elődök nyomdokain haladva újra elkezdhet működni a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa a világ legszebb fővárosa és minden magyar érdekében.”

Nem lesz egyszerű olyan elődöket utolérni, mint gróf Andrássy Gyula vagy báró Podmaniczky Frigyes, de hiszem azt, hogy a főváros és a kormány közösen haladva, egymással rendszeresen egyeztetve, sokkal magasabbra és előrébb juthat – fogalmazott bejegyzésében Magyar Péter.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter új pályára állítaná Budapestet

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