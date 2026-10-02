ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
369.23
usd:
328.31
bux:
139919.21
2026. október 2. péntek Petra
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
elektromos autó Budapesten
Nyitókép: Romeo Reidl/Getty Images

A jó hír mellé egy rosszat is kaptak a budapesti villanyautósok

Infostart

A 2008-as határidő igaz, de 50 százalékos kedvezményről nem döntöttek.

Tévedés történt a Fővárosi Közgyűlés egyik szavazásának értelmezésével kapcsolatban, a vélt döntésről akkor az Infostart is beszámolt. A helyzetet a budapesti önkormányzat tisztázta.

A zöld rendszámos gépjárművekre vonatkozó szabályozást még 2024-ben módosította a Fővárosi Közgyűlés, ennek megfelelően 2027. január 1-jétől megszűnik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása.

„A múlt csütörtöki közgyűlési szavazáson a zöld rendszámos autókkal kapcsolatban az a főpolgármesteri módosító kapott támogatást, amely egyelőre egy vizsgálatot ír elő a témában. A vizsgálat célja, hogy »bemutassa a környezetkímélő gépjárművek várakozási díjkedvezményére vonatkozó hazai és nemzetközi gyakorlatot, különös figyelemmel annak változásaira, valamint környezeti és magatartásformáló hatására«. A vizsgálat hivatott tisztázni a környezetkímélő gépjárművek budapesti, illetve agglomerációs számának alakulását, azok budapesti használati sajátosságait. Emellett tisztázni kell a környezetkímélő gépjárművekre vonatkozó várakozási díjkedvezmény biztosításának lehetőségeit, valamint a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel való egyeztetés alapján az annak végrehajtásához szükséges lépéseket” – írta a Főpolgármesteri Hivatal a Totalcarnak. Vagyis nem született olyan döntés, hogy 2027. január 1-től 2030. július 1-ig az 5E és 5Z kategóriába tartozó járművek után 50 százalékos parkolási díjkedvezmény járna.

Mint azt az Infostart is megírta, a két tonna feletti saját tömegű járművekre vonatkozó kétszeres parkolási díj bevezetését a közgyűlés 2027 elejéről 2028 elejére tolta ki. Ez a jelenlegi árak szerint akár 1600 forintos óránkénti parkolási díjat is jelenthet.

„A Közgyűlés által elfogadott javaslat azt tartalmazza, hogy 2028. január 1-jétől a 2000 kilogrammnál nagyobb saját tömegű személygépkocsik, valamint egyes tehergépkocsik a normál parkolási díj kétszeresét fizessék Budapesten. A kétszeres díj nem haladhatná meg a közúti közlekedési törvényben meghatározott felső korlátot” – írta ezzel kapcsolatban a főváros.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A jó hír mellé egy rosszat is kaptak a budapesti villanyautósok

fővárosi közgyűlés

zöld rendszám

elektromos autó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új lendület 2027 előtt – Fejérdy Gergely Marine Le Pen pártjának szenátusi sikeréről

Új lendület 2027 előtt – Fejérdy Gergely Marine Le Pen pártjának szenátusi sikeréről
A Marine Le Pen nevével fémjelzett francia Nemzeti Tömörülés történetének eddigi legjobb eredményét érte el a szenátusi választáson: a párt és szövetségesei 15 mandátumot szereztek a felsőházban, így a korábbihoz képest megnégyszerezték képviselőik számát. Hogy milyen hatással lehet a francia belpolitikára az eredmény, arról Fejérdy Gergelyt, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdezte az InfoRádió.
„Elvesztette közpénz jellegét” – Döntéseket hozott a vizsgálóbizottság Kósa Lajos és Bánki Erik meghallgatása után

„Elvesztette közpénz jellegét” – Döntéseket hozott a vizsgálóbizottság Kósa Lajos és Bánki Erik meghallgatása után

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kezdeményezte az MNB-törvénynek azt a 2016-os módosítását, amely a jegybanki alapítványok gazdálkodásával kapcsolatban jelentősen megnehezítette volna az adatigényléseket – mondta Bánki Erik volt fideszes országgyűlési képviselő az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság csütörtöki ülésén, amelyen Kósa Lajost, a Fidesz volt frakcióvezetőjét is meghallgatták.
 

Havasi Bertalan: Magyar Péter ma még egyszer kirúgott

Miniszterelnökök, miniszterek, képviselők – itt a lista, kiknek kell most számot adniuk a vagyonukról

VIDEÓ
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.02. péntek, 18:00
Boczán Viktor
a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kapott egy újabb ütést a magyar tőzsde, nagyot esett a Mol, zuhant az OTP

Kapott egy újabb ütést a magyar tőzsde, nagyot esett a Mol, zuhant az OTP

Az európai piacokon komolyabb esés bontakozott ma délelőtt ki a bankpapírok vezetésével, majd délre mérséklődtek a mínuszok, de a nap második felében ismét elromolott a hangulat. A BUX is esett, amiben az OTP játszotta a főszerepet, a hazai bankpapír 6 százalékos mínuszban zárt. Az olajár újbóli emelkedése és a több mint 20 éves csúcsra emelkedő amerikai 10 éves államkötvényhozam határozta meg ma a hangulatot a globális piacokon, de holnap fontos amerikai munkaerőpiaci adatok is érkeznek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába nő négyszeresére a nyugdíjminimum 2027-től, egy rakat ellátás marad továbbra is 28 500 forint - a GYES, a GYET és az anyasági támogatás sem emelkedik

Hiába nő négyszeresére a nyugdíjminimum 2027-től, egy rakat ellátás marad továbbra is 28 500 forint - a GYES, a GYET és az anyasági támogatás sem emelkedik

Sokan nem tudják, de a GYES, a GYET, az anyasági támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a legtöbb szociális jövedelemhatár már nem a nyugdíjminimumhoz kötődik.

BBC
Business Sport Travel Science
Christa Pike in critical condition after surviving two lethal injections, lawyer says

Christa Pike in critical condition after surviving two lethal injections, lawyer says

Pike’s lawyers have asked for her death sentence to be commuted following the botched execution.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 2. 04:20
Hivatalosan is itt az ősz: nagy változás a Balatonnál
2026. október 1. 22:44
Havasi Bertalan: Magyar Péter ma még egyszer kirúgott
×
×