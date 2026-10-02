A jó hír mellé egy rosszat is kaptak a budapesti villanyautósok

Tévedés történt a Fővárosi Közgyűlés egyik szavazásának értelmezésével kapcsolatban, a vélt döntésről akkor az Infostart is beszámolt. A helyzetet a budapesti önkormányzat tisztázta.

A zöld rendszámos gépjárművekre vonatkozó szabályozást még 2024-ben módosította a Fővárosi Közgyűlés, ennek megfelelően 2027. január 1-jétől megszűnik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása.

„A múlt csütörtöki közgyűlési szavazáson a zöld rendszámos autókkal kapcsolatban az a főpolgármesteri módosító kapott támogatást, amely egyelőre egy vizsgálatot ír elő a témában. A vizsgálat célja, hogy »bemutassa a környezetkímélő gépjárművek várakozási díjkedvezményére vonatkozó hazai és nemzetközi gyakorlatot, különös figyelemmel annak változásaira, valamint környezeti és magatartásformáló hatására«. A vizsgálat hivatott tisztázni a környezetkímélő gépjárművek budapesti, illetve agglomerációs számának alakulását, azok budapesti használati sajátosságait. Emellett tisztázni kell a környezetkímélő gépjárművekre vonatkozó várakozási díjkedvezmény biztosításának lehetőségeit, valamint a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel való egyeztetés alapján az annak végrehajtásához szükséges lépéseket” – írta a Főpolgármesteri Hivatal a Totalcarnak. Vagyis nem született olyan döntés, hogy 2027. január 1-től 2030. július 1-ig az 5E és 5Z kategóriába tartozó járművek után 50 százalékos parkolási díjkedvezmény járna.

Mint azt az Infostart is megírta, a két tonna feletti saját tömegű járművekre vonatkozó kétszeres parkolási díj bevezetését a közgyűlés 2027 elejéről 2028 elejére tolta ki. Ez a jelenlegi árak szerint akár 1600 forintos óránkénti parkolási díjat is jelenthet.

„A Közgyűlés által elfogadott javaslat azt tartalmazza, hogy 2028. január 1-jétől a 2000 kilogrammnál nagyobb saját tömegű személygépkocsik, valamint egyes tehergépkocsik a normál parkolási díj kétszeresét fizessék Budapesten. A kétszeres díj nem haladhatná meg a közúti közlekedési törvényben meghatározott felső korlátot” – írta ezzel kapcsolatban a főváros.