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Vlagyimir Putyin orosz elnök (k) és Dmitrij Peszkov, a Keml szóvivõje (j) a Független Államok Közösségének (FÁK) dusanbei csúcstalálkozóján 2025. október 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Grigorij Sziszijev

Magyarországra is üzent a Kreml

Infostart / MTI

Az orosz elnök az új világrend kialakulását részletezte, szóvivője pedig a magyar kormánnyal kapcsolatos várakozásaikat fejtette ki.

A Kreml reméli, hogy Magyarországon az észszerűség kerekedik felül, és Budapest folytatni akarja a gazdasági együttműködést Oroszországgal – jelentette ki csütörtökön Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő. Hozzátette: a magyar kormány eddig óvatos volt abból a szempontból, hogy „ne tegyen elhamarkodott lépést a gazdasági együttműködés terén”. „A logika azt diktálja, hogy ezt az együttműködést folytatni kell, és reméljük, hogy ez a logika fog érvényesülni” – mondta.

Mindazonáltal megjegyezte, hogy Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági együttműködésre.

„Sajnos ezt egyáltalán nem zárnám ki. Bár nyilvánvalóan a velünk szembeni álláspontjuk jelentősen eltér Orbán (Viktor volt miniszterelnök) kormányáétól, a mostani magyar vezetés eddig óvatos volt, ami a meggondolatlan lépéseket illeti a gazdasági együttműködés terén” – tette hozzá újságírói kérdésre válaszolva.

A Kreml szóvivője a Valdaj Klub nemzetközi vitafórum éves ülésén újságíróknak nyilatkozva azt mondta: rossz, hogy nincs párbeszéd Oroszország és az európai országok között, de Moszkva szerint az európaiak zárkóztak el tőle.

Beszélt Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök lehetséges találkozójáról az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) novemberi sencseni csúcstalálkozóján.

Egyelőre nincsenek konkrét tervek rá, de teljesen elképzelhető, hogy sor kerül ilyenre

– mondta.

„Meggyőződésem, hogy az (orosz) elnök örömmel találkozna Trump elnökkel, és ez a találkozó nemcsak a két országnak, hanem az egész világnak is nagyon fontos volna” – mondta.

Vlagyimir Putyin: meg kell állapodni az új világrendről

Előbb vagy utóbb meg kell állapodniuk az új világrend kialakításának elveiről – jelentette ki csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj Klub nemzetközi vitafórum éves ülésén. Az orosz államfő kiemelte: a klub tagjai „a jó hagyománynak megfelelően” összegyűltek, hogy megvitassák a világ legsürgetőbb problémáit.

„Mi mindig arra törekedtünk, hogy ne csupán diagnózist állítsunk fel a világ helyzetéről, hanem felvázoljuk a kialakulóban lévő világrend körvonalait is. Meggyőződésem, hogy a klub által felhalmozott szellemi tőkére, valamint a közvetlen és bizalmas kommunikáció tapasztalataira mindenképpen szükség lesz, amikor előbb-utóbb

mindannyiunknak – Keletnek és Nyugatnak, Északnak és Délnek – meg kell állapodnunk az emberiség haladását és fejlődését a következő évtizedekben meghatározó új világrend alapelveiről”

– mondta.

Bár a nemzetközi intézmények válságban vannak, a világnak nem kell feltétlenül káoszba süllyednie – szögezte le. Hangsúlyozta, hogy az ENSZ-en belül nagyobb szerepet kell szánni Ázsiának, Afrikának, Latin-Amerikának és a Közel-Keletnek, hogy jobban tükrözze a világ sokszínűségét. Kijelentette, hogy az 1945-öt követően létrehozott nemzetközi intézmények már nem megfelelőek a XXI. század második negyedében.

„Előbb vagy utóbb stabilizálódik a nemzetközi helyzet” – jelentette ki. Szerinte kétségtelen, hogy ez egy összetett, sok tényezőből álló, többrétű folyamat, amelyhez kompromisszumok és a helyzet józan megítélése kell, mások között a Nyugat részéről. A korábbi hegemónnak elkerülhetetlenül tudomásul kell vennie a többpólusú világ valóságát.

„Nézzék csak meg a világgazdaság fejlődési tendenciáit! Meg kell tanulnunk együttműködni a világ többségét alkotó országokkal, tiszteletben tartva alapvető érdekeiket” – tette hozzá. Szerinte a világ fokozatosan jobb hely lesz a Nyugat hegemóniájának hanyatlásával.

Putyin közölte, hogy Oroszország és Fehéroroszország kezdeményezést terjesztett elő egy dokumentum kidolgozására, amelynek az volna a címe: Eurázsiai charta a többpólusúságáról és a sokszínűségéről a 21. században. Mint mondta,

Eurázsia a kultúrák és az érdekek sokfélesége okán a nemzetközi együttműködés prototípusává válhat, amelynél a különbségek nem akadályt, hanem előnyt jelentenek egy fenntartható, kiegyensúlyozott partnerség kiépítéséhez.

A dokumentummal kapcsolatos gyakorlati munka már elkezdődött az ENSZ Közgyűlésének ülésszaka alkalmával megrendezett találkozón, amelyen Oroszország, Fehéroroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán és más partnerek külügyminiszterei vettek részt – mondta. „Eurázsia értéke elsősorban abban rejlik, hogy sok tekintetben önellátó, és képes bármilyen problémát megoldani. Az egyetlen dolog, amelyre ennek a hatalmas nemzetközösségnek szüksége van, az az oszthatatlan biztonság, a katonai fenyegetésektől való mentesség és a tartós béke” – tette hozzá.

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