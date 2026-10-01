ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.61
usd:
325.67
bux:
142311.72
2026. október 1. csütörtök Malvin
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sterbenz Tamás rektor beszédet mond a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem diplomaosztó ünnepségén a budapesti Dr. Koltai Jenõ Sportközpontban 2026. július 11-én.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Döntöttek a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektorának személyéről

Infostart / MTI

Újabb ötéves ciklusra nevezte ki a köztársasági elnök Sterbenz Tamást a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektorának.

A TF Facebook-oldaláról kiderül, hogy a kinevezés mától (2026. október 1-től) lépett hatályba és 2031. szeptember 30-ig szól.

A soproni születésű Sterbenz Tamás matematika tanár, szakedző végzettségű, közgazdaságtudományi doktor, sportolóként pedig válogatott kosárlabdázó volt.

A női válogatott szövetségi kapitányaként is tevékenykedett, majd a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkáraként dolgozott 2007 és 2013 között.

A Testnevelési Egyetemen 2014 óta tölt be vezetői pozíciót, általános rektorhelyettesként és a Gazdasági és Társadalomtudományi Intézet igazgatójaként is tevékenykedett.

Az 58 éves Sterbenz Tamás 2021-ben lett a TF rektora, közvetlenül előtte általános rektorhelyettes volt. -

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Döntöttek a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektorának személyéről

rektor

magyar testnevelési és sporttudományi egyetem

sterbenz tamás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Letartóztatták Hankó Balázst

Letartóztatták Hankó Balázst
Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája – közölte csütörtökön a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője. A fideszes országgyűlési képviselőt, volt kulturális és innovációs minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban.
 

Tarr Zoltán: öt év NKA-költései górcső alatt

120 milliárdos támogatást kap Budapest a kormánytól

120 milliárdos támogatást kap Budapest a kormánytól

Egyszeri, 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) első, csütörtöki üléséről beszámoló sajtótájékoztatón, ahol az is kiderült, hogy Budapest gazdálkodását folyamatosan nyomon követő költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz.
 

Összeült Magyar Péter és Karácsony Gergely

Átírják a városépítés szabályait: nagy változást jelentett be Vitézy Dávid

A parkolási pénzek miatt robbant ki vita a főváros és a kerületek között

Kiderült, milyen a következő nagy terv a Nagykörúttal – képek

VIDEÓ
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.01. csütörtök, 18:00
Hermann Péter
a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drámai számok érkeztek: ennek biztosan nem fog örülni Donald Trump

Drámai számok érkeztek: ennek biztosan nem fog örülni Donald Trump

Az AP-NORC legfrissebb közvélemény-kutatása szerint az amerikaiak elsöprő többsége elégedetlen Donald Trump gazdaságpolitikájával. Mindössze 17 százalékuk helyesli azt, ahogy az elnök a megélhetési költségeket kezeli, ami az azt jelenti, hogy még a republikánus szavazóknak is csak a 38 százaléka vélekedik pozitívan Trump megélhetési intézkedéseiről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Összeomlott a nagy üzlet? Megtorpant a Mol és a Gazprom tárgyalása

Összeomlott a nagy üzlet? Megtorpant a Mol és a Gazprom tárgyalása

A Forbes szerbiai forrása szerint a Gazprom nem akarja eladni a NIS-ben lévő részesedését, a Mol pedig nem cáfolta az értesülést.

BBC
Business Sport Travel Science
US death row inmate survives execution attempt after two lethal injections

US death row inmate survives execution attempt after two lethal injections

Killer Christa Pike's lawyer says she is being given "life-saving measures" in hospital after two syringes of pentobarbital.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 1. 15:46
Forsthoffer Ágnes is megszólalt a részleges Kossuth téri területzárról
2026. október 1. 15:34
120 milliárdos támogatást kap Budapest a kormánytól
×
×