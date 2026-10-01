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Xavier Pascual, a One Veszprém HC vezetõedzõje (k) a férfi kézilabda klubvilágbajnokság döntõjének One Veszprém HC-Barcelona mérkõzésén az egyiptomi Új Közigazgatási Fõvárosban 2026. október 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Hosszam

Másodszor aranyérmes a Veszprém a kézilabda klub-vb-n

Infostart / MTI

A Veszprém 42-33-ra legyőzte a címvédőként érkezett Barcelonát az Egyiptomban rendezett férfi kézilabda klubvilágbajnokság csütörtök esti döntőjében.

A katalánok legutóbb tavaly szeptemberben kaptak ki, azóta egy döntetlen és 64 győzelem volt a mérlegük. Ezúttal csak egyszer -– 1-0-nál – vezettek az egész mérkőzésen.

A két csapat legutóbb szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt, tavaly október 2-án a klubvilágbajnokság döntőjében találkozott egymással, akkor a katalánok kétszeri hosszabbítás után 31-30-re nyertek.

A magyar bajnok veszprémiektől ezúttal Lukas Jörgensen és Imre Bence maradt ki, a címvédő pedig teljes kerettel állt fel.

A meccs elején a bakonyiak valósággal lerohanták ellenfelüket és - a nyáron éppen Barcelonából igazolt - Emil Nielsen védéseire alapozva 7-2-re elhúztak. Ekkor - a korábban a Veszprémet is irányító - Carlos Antonio Ortega vezetőedző időt kért, jelenlegi csapata pedig csakhamar megkezdte a felzárkózást (11-8).

Remekül védekezett a dunántúli együttes, amely a védések és a labdaszerzések után rendre gyors gólokat szerzett, és bár csaknem másfél percig kettős emberhátrányban kellett kézilabdáznia, ekkor is betalált. A folytatásban a Bajnokok Ligája címvédőjének 4-1-es sorozata után már csak két találat volt a különbség, erre azonban a hajrában 4-0-s szériával válaszolt a Veszprém, amely mindössze öt lövést rontott az első félidőben és a szünetben 22-16-os előnyben volt.

A magyar bajnoki címvédő a második felvonás elején döntötte el a finálét, ugyanis a negyvenedik percben már 29-20-ra vezetett, és a különbség tovább nőtt. Egy 5-1-es sorozattal némileg kozmetikáztak az eredményen a katalánok, de a veszprémieknek az egész meccsen csak tíz lövésükből nem lett gól, így a vártnál sokkal magabiztosabban és simábban győztek.

Emil Nielsen 12, Mikael Appelgren egy védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Timothey N'Guessan kilenc, Aleix Gómez öt gólt lőtt, Sergey Hernández és Viktor Gísli Hallgrimsson négy-négy védéssel zárt.

A két csapat harmincadik alkalommal találkozott egymással, a mérleg a Veszprém szempontjából - a rendes játékidőben - kilenc siker, 18 vereség és három döntetlen, de ilyen különbséggel még soha nem győzte le a Barcelonát. Az eddigi rekordja öt gól volt.

Az idei volt a 19. férfi klubvilágbajnokság, és a negyedik, amelyen a - 2015-ben és tavaly ezüst-, 2024-ben aranyérmes - Veszprém részt vett. Idei sikere azt is jelenti, hogy jövőre is tagja lesz a mezőnynek.

A végeredmény:

  1. Veszprém,
  2. Barcelona,
  3. al-Ahli SC (egyiptomi),
  4. Zamalek SC (egyiptomi),
  5. Füchse Berlin (német),
  6. EC Pinheiros (brazil),
  7. Burgan SC (kuvaiti),
  8. Montada (marokkói),
  9. Los Angeles HC (amerikai),
  10. Sydney Uni (ausztrál)

Az álomcsapat

  • kapus: Sergey Hernández Ferrer (Barcelona)
  • jobbszélső: Yanis Lenne (Veszprém)
  • jobbátlövő: Ahmed Jusszef (Zamalek SC)
  • irányító: Mohamed Hesam (al-Ahli SC)
  • balátlövő: Ahmed Hesam (Veszprém)
  • balszélső: Ian Barrufet (Barcelona)
  • beálló: Ludovic Fabregas (Barcelona)
  • MVP: Emil Nielsen (Veszprém)
  • gólkirály: Hugo Descat (Veszprém, 35 gól)
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Kezdőlap    Sport    Másodszor aranyérmes a Veszprém a kézilabda klub-vb-n

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