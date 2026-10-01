Másodszor aranyérmes a Veszprém a kézilabda klub-vb-n

A katalánok legutóbb tavaly szeptemberben kaptak ki, azóta egy döntetlen és 64 győzelem volt a mérlegük. Ezúttal csak egyszer -– 1-0-nál – vezettek az egész mérkőzésen.
A két csapat legutóbb szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt, tavaly október 2-án a klubvilágbajnokság döntőjében találkozott egymással, akkor a katalánok kétszeri hosszabbítás után 31-30-re nyertek.
A magyar bajnok veszprémiektől ezúttal Lukas Jörgensen és Imre Bence maradt ki, a címvédő pedig teljes kerettel állt fel.
A meccs elején a bakonyiak valósággal lerohanták ellenfelüket és - a nyáron éppen Barcelonából igazolt - Emil Nielsen védéseire alapozva 7-2-re elhúztak. Ekkor - a korábban a Veszprémet is irányító - Carlos Antonio Ortega vezetőedző időt kért, jelenlegi csapata pedig csakhamar megkezdte a felzárkózást (11-8).
Remekül védekezett a dunántúli együttes, amely a védések és a labdaszerzések után rendre gyors gólokat szerzett, és bár csaknem másfél percig kettős emberhátrányban kellett kézilabdáznia, ekkor is betalált. A folytatásban a Bajnokok Ligája címvédőjének 4-1-es sorozata után már csak két találat volt a különbség, erre azonban a hajrában 4-0-s szériával válaszolt a Veszprém, amely mindössze öt lövést rontott az első félidőben és a szünetben 22-16-os előnyben volt.
A magyar bajnoki címvédő a második felvonás elején döntötte el a finálét, ugyanis a negyvenedik percben már 29-20-ra vezetett, és a különbség tovább nőtt. Egy 5-1-es sorozattal némileg kozmetikáztak az eredményen a katalánok, de a veszprémieknek az egész meccsen csak tíz lövésükből nem lett gól, így a vártnál sokkal magabiztosabban és simábban győztek.
Emil Nielsen 12, Mikael Appelgren egy védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Timothey N'Guessan kilenc, Aleix Gómez öt gólt lőtt, Sergey Hernández és Viktor Gísli Hallgrimsson négy-négy védéssel zárt.
A két csapat harmincadik alkalommal találkozott egymással, a mérleg a Veszprém szempontjából - a rendes játékidőben - kilenc siker, 18 vereség és három döntetlen, de ilyen különbséggel még soha nem győzte le a Barcelonát. Az eddigi rekordja öt gól volt.
Az idei volt a 19. férfi klubvilágbajnokság, és a negyedik, amelyen a - 2015-ben és tavaly ezüst-, 2024-ben aranyérmes - Veszprém részt vett. Idei sikere azt is jelenti, hogy jövőre is tagja lesz a mezőnynek.
A végeredmény:
- Veszprém,
- Barcelona,
- al-Ahli SC (egyiptomi),
- Zamalek SC (egyiptomi),
- Füchse Berlin (német),
- EC Pinheiros (brazil),
- Burgan SC (kuvaiti),
- Montada (marokkói),
- Los Angeles HC (amerikai),
- Sydney Uni (ausztrál)
Az álomcsapat
- kapus: Sergey Hernández Ferrer (Barcelona)
- jobbszélső: Yanis Lenne (Veszprém)
- jobbátlövő: Ahmed Jusszef (Zamalek SC)
- irányító: Mohamed Hesam (al-Ahli SC)
- balátlövő: Ahmed Hesam (Veszprém)
- balszélső: Ian Barrufet (Barcelona)
- beálló: Ludovic Fabregas (Barcelona)
- MVP: Emil Nielsen (Veszprém)
- gólkirály: Hugo Descat (Veszprém, 35 gól)