Másodszor aranyérmes a Veszprém a kézilabda klub-vb-n

A katalánok legutóbb tavaly szeptemberben kaptak ki, azóta egy döntetlen és 64 győzelem volt a mérlegük. Ezúttal csak egyszer -– 1-0-nál – vezettek az egész mérkőzésen.

One Veszprém HC-Barcelona (spanyol) 42-33 (22-16) gólszerzők: Descat 10, Remili 8, Martinovic 5, Hesam, Lenne 4-4, Cindric 3, J. el-Dera, Pechmalbec, Ali Zein 2-2, Gáncs-Pető, Adel 1-1, illetve N'Guessan 9, Gómez 5, Janc 4, Fabregas, Barrufet 3-3, Carlsbogard, D. Cikusa, S. el-Dera, Frade 2-2, Fernández 1



lövések/gólok: 52/42, illetve 53/33

gólok hétméteresből: 2/2, illetve 8/4

kiállítások: 12, illetve 4 perc

A két csapat legutóbb szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt, tavaly október 2-án a klubvilágbajnokság döntőjében találkozott egymással, akkor a katalánok kétszeri hosszabbítás után 31-30-re nyertek.

A magyar bajnok veszprémiektől ezúttal Lukas Jörgensen és Imre Bence maradt ki, a címvédő pedig teljes kerettel állt fel.

A meccs elején a bakonyiak valósággal lerohanták ellenfelüket és - a nyáron éppen Barcelonából igazolt - Emil Nielsen védéseire alapozva 7-2-re elhúztak. Ekkor - a korábban a Veszprémet is irányító - Carlos Antonio Ortega vezetőedző időt kért, jelenlegi csapata pedig csakhamar megkezdte a felzárkózást (11-8).

Remekül védekezett a dunántúli együttes, amely a védések és a labdaszerzések után rendre gyors gólokat szerzett, és bár csaknem másfél percig kettős emberhátrányban kellett kézilabdáznia, ekkor is betalált. A folytatásban a Bajnokok Ligája címvédőjének 4-1-es sorozata után már csak két találat volt a különbség, erre azonban a hajrában 4-0-s szériával válaszolt a Veszprém, amely mindössze öt lövést rontott az első félidőben és a szünetben 22-16-os előnyben volt.

A magyar bajnoki címvédő a második felvonás elején döntötte el a finálét, ugyanis a negyvenedik percben már 29-20-ra vezetett, és a különbség tovább nőtt. Egy 5-1-es sorozattal némileg kozmetikáztak az eredményen a katalánok, de a veszprémieknek az egész meccsen csak tíz lövésükből nem lett gól, így a vártnál sokkal magabiztosabban és simábban győztek.

Emil Nielsen 12, Mikael Appelgren egy védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Timothey N'Guessan kilenc, Aleix Gómez öt gólt lőtt, Sergey Hernández és Viktor Gísli Hallgrimsson négy-négy védéssel zárt.

A két csapat harmincadik alkalommal találkozott egymással, a mérleg a Veszprém szempontjából - a rendes játékidőben - kilenc siker, 18 vereség és három döntetlen, de ilyen különbséggel még soha nem győzte le a Barcelonát. Az eddigi rekordja öt gól volt.

Az idei volt a 19. férfi klubvilágbajnokság, és a negyedik, amelyen a - 2015-ben és tavaly ezüst-, 2024-ben aranyérmes - Veszprém részt vett. Idei sikere azt is jelenti, hogy jövőre is tagja lesz a mezőnynek.

A végeredmény:

Veszprém, Barcelona, al-Ahli SC (egyiptomi), Zamalek SC (egyiptomi), Füchse Berlin (német), EC Pinheiros (brazil), Burgan SC (kuvaiti), Montada (marokkói), Los Angeles HC (amerikai), Sydney Uni (ausztrál)

Az álomcsapat