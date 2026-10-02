Mintha nem lenne olyan meleg – térképes előrejelzés

Pénteken napos idő várható, általában felhőtlen égbolttal, de a Dunántúl nyugati felén és északkeleten fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, Sopron térségében azonban időnként élénk lökések kísérhetik a déli szelet. Délutánra általában 24, 25 fok köré melegszik fel a levegő – derül ki a HungaroMet országos előrejelzéséből.

Szombaton ismét kicsikét melegebb lesz: a hőmérséklet hajnalban -1 és +12, délután 23 és 27 fok között alakul. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél.

Vasárnapra szinte szó szerint ugyanez az előrejelzés.