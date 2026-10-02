„Sikítozó kékharisnya”-ügy: lezárult a belső vizsgálat, két embert leváltottak az ORFK-nál

Az országos rendőrfőkapitány belső vizsgálatot rendelt el egy elfogadhatatlan hangnemű kommunikációval összefüggésben: az esettel kapcsolatban a szükséges személyzeti intézkedések megtörténtek és két kolléga nem a kommunikációs területen folytatja a munkáját – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata pénteken a police.hu oldalon.

Elnézést kért és belső vizsgálatot indított kedden a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kommunikációs területe, miután a HVG újságírójának interjúkérelmére feltehetőleg véletlenül a belső levelezésüket küldték el válaszul, amiben azt írták, hogy „egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni”.

Az ORFK pénteken azt közölte, hogy a lefolytatott vizsgálat során feltárt információkból levonták a következtetéseket.

„A testület vezetése és a teljes személyi állománya nevében elfogadhatatlannak tartjuk a levélben megfogalmazottakat.

A rendőrség munkatársaitól minden körülmények között kulturált és tiszteletteljes kommunikációt várunk el, függetlenül attól, hogy milyen területen végzik feladatukat, és attól is, hogy egymással, állampolgárral vagy adott esetben újságíróval beszélgetnek. A szervezetünkben alapvető érték és elvárás, hogy ennek szellemében lássuk el a mindennapi szolgálatot” – fogalmaztak.

A HVG újságírója, Martini Noémi szeptember első hetében a BRFK kommunikációs osztályát megkeresve interjút kért Budapest rendőrfőkapitányától, Baricska Norbert Tamás ezredestől a budapesti utcai zaklatások témakörében.

A rendőrség kommunikációs osztálya akkor azt írta, hogy „az interjú lehetőségével nem kívánunk élni”.

Ekkorra az újságíró egy anonim kérdőív segítségével elkezdte gyűjteni mindennapi emberek történeteit, akiket zaklattak az utcán. Pár hét alatt több mint 300 történet érkezett, 93 százalékban nőktől, akiknek többségét Budapest utcáin és tömegközlekedési járatokon érte szexuális zaklatás – írta a lap.

Ezért újra keresték a rendőrséget, hogy megkérdezzék, van-e más képviselőjük, aki nyilatkozna a témában, hiszen körvonalazódott, hogy rendszerszintű problémáról van szó. Erre a BRFK szóvivője, Csécsi Soma telefonon kereste az újságírót, és azt kérte, konkrét kérdéseket küldjön neki, hogy tudjon nyilatkozót találni.

A kérdésekre már az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya reagált e-mailben, de az elküldött kérdésekből csak egy párat válaszoltak meg. Ezért Martini Noémi válaszában kérte a rendőrséget, hogy indokolják meg, miért nem teheti fel a kérdéseit személyesen a rendőrség képviselőinek, illetve ha csak írásban kaphat válaszokat, akkor miért csak néhány kérdést válaszoltak meg.

A lap szerint pár órán belül választ kaptak a kérdésre, legalábbis az ORFK Martini Noéminek címzett egy e-mailt, vélhetően véletlenül,

a címzettek között ugyanis három rendőrségi munkatárs is ott volt, a téma pedig az ő interjúkérelme volt.

A levél „Kedves Attila!” címzéssel indult, vagyis feltehetőleg nem az újságírónak szánták, s azt írták, hogy Soma szerint „egy sikítozó kékharisnyával nem fog Budapest rendőrfőkapitánya interjút készíteni” – közölte kedden a HVG.