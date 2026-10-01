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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke megszólaltatja a tanácskozás kezdetét jelzõ csengettyût az uniós testület heti rendes ülésén Brüsszelben 2026. szeptember 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Montenegró 2028-ban az Európai Unió 28. tagállamává válhat

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság támogatja, hogy Montenegró 2028-ban az Európai Unió 28. tagállamává váljon, a csatlakozási folyamat lezárásához azonban politikai stabilitásra és széles körű pártközi támogatásra van szükség - jelentette ki Ursula von der Leyen csütörtökön Podgoricában.

Az RTCG montenegrói közszolgálati média beszámolója szerint az Európai Bizottság elnöke Milojko Spajic miniszterelnökkel folytatott megbeszélését követően méltatta az ország reformeredményeit, különösen a jogállamiság területén elért előrelépést. Hangsúlyozta: azon dolgoznak, hogy az év végéig valamennyi hátralévő tárgyalási fejezetet lezárják.

„A maraton utolsó kilométerei mindig a legnehezebbek” – fogalmazott. A montenegrói belpolitikai válsággal kapcsolatban arra szólította fel a pártokat, hogy segítsék az európai integrációt.

Von der Leyen bejelentette: a bizottság hamarosan ütemterveket mutat be a csatlakozási folyamatban legelőrébb tartó tagjelöltek, köztük Montenegró számára. Ezek meghatározzák majd az elvégzendő feladatokat és határidejüket. Hozzátette: bár a csatlakozáshoz teljesíteni kell a kritériumokat, a folyamat nem húzódhat el a végtelenségig.

Milojko Spajic megerősítette, hogy

kormánya 2026 végéig lezárná az összes tárgyalási fejezetet, és 2028-as uniós belépéssel számol.

Elmondta: a fejezetek többségéhez kapcsolódó anyagokat már elküldték az Európai Bizottságnak értékelésre, és készek a bírálatok figyelembevételére.

Ursula von der Leyen nyugat-balkáni körútja keretében érkezett Montenegróba. Szerdán Albániában, csütörtökön pedig előbb Koszovóban tárgyalt, pénteken Észak-Macedóniában folytatja látogatássorozatát.

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Kezdőlap    Külföld    Montenegró 2028-ban az Európai Unió 28. tagállamává válhat

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