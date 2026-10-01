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A bekötött szemű igazságszolgáltatás istennőjének portréja Themis.
Nyitókép: Pexels.com

Elrendelte Varga-Bajusz Veronika letartóztatását a bíróság

Infostart / MTI

Elrendelte a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája az NKA-ügyben meggyanúsított másik személy letartóztatását – közölte csütörtökön a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője. Sajtóértesülések szerint az érintett Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi, felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkára, akit az MTI tudósítója is látott a Kecskeméti Járásbíróságon, amint vezetőszáron kísérték.

A volt államtitkárt különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatos büntetőeljárásban.

Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője elmondta: a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája a főügyészség indítványával egyezően csütörtökön két gyanúsított letartóztatását rendelte el.

A sajtószóvivő közlése szerint a nyomozási bíró osztotta az ügyészség álláspontját, amely szerint a letartóztatással elérni kívánt célok, így a gyanúsított jelenlétének biztosítása, valamint a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása enyhébb kényszerintézkedéssel nem érhetők el.

Hozzátette: a nyomozási bíró megalapozottnak látta a szökés, az elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélyét is.

Bodó Marianna tájékoztatása szerint a döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be, az ügyészség tudomásul vette a végzést. A fellebbezésről másodfokon a Kecskeméti Törvényszék büntetőtanácsa dönt.

A sajtószóvivő kérdésre válaszolva elmondta: a másodfokú eljárásra azt követően kerülhet sor, hogy az ügyiratokat felterjesztették a Kecskeméti Törvényszékhez. A döntés várható időpontjáról a törvényszék sajtószóvivője adhat tájékoztatást.

Közölte azt is, hogy a másodfokú büntetőtanács az ügyiratok alapján dönt, vagyis újabb ülést nem tartanak. Bodó Marianna elmondta: a második gyanúsítottat Kecskeméten helyezik el.

A tájékoztatás szerint a nyomozási bíró mindkét gyanúsított letartóztatását egy hónapra rendelte el. Bodó Marianna hangsúlyozta: a rendőrségi fogdán történő elhelyezésre vonatkozó, jogszabályban meghatározott maximális időtartam 60 nap.

A sajtószóvivő ismertetése szerint az egy hónapos letartóztatás lejártakor az ügyészség indítványára a nyomozási bíró dönthet annak meghosszabbításáról. Ebben az esetben már kizárólag az ügyiratok alapján születik döntés, külön ülést nem tartanak.

Bodó Marianna közölte: az ügyészség az egy hónapos határidő lejártának közeledtével megvizsgálja, hogy továbbra is fennállnak-e a letartóztatás feltételei, illetve indokolt-e annak meghosszabbítása. Amennyiben az ügyészség ezt indokoltnak látja, újabb indítványt tesz a bíróságnak.

Csütörtökön a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is elrendelte egy hónapra. Hankó Balázs és védője szintén fellebbezett a letartóztatást elrendelő végzés ellen. Az ő ügyében is a Kecskeméti Törvényszék büntetőtanácsa dönt másodfokon.

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Kezdőlap    Belföld    Elrendelte Varga-Bajusz Veronika letartóztatását a bíróság

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