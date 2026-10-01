120 milliárdos támogatást kap Budapest a kormánytól

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Karácsony Gergely közölte: Magyar Péter miniszterelnök részvételével megállapodás született arról, hogy a kormány 120 milliárd forintos támogatást nyújt a fővárosi önkormányzatnak, amely eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt, az előző kormány ellen indított perektől.

Véget ért az a korszak, amikor a kormány ellenségként kezelte a nemzet fővárosát – jelentette ki a főpolgármester.

A főpolgármester azt is közölte, hogy az állam fele részben tulajdonos lesz a Budapesti Közlekedési Központban (BKK), és 50 százalékban finanszírozza is a cég működését. Karácsony Gergely a döntést azzal indokolta, hogy Budapest és az agglomeráció egységes társadalmi és gazdasági központja Magyarországnak, „egy szív és egy lélek”, így a jövőben a főváros és az állam együtt dönt és közösen finanszírozza a régió közösségi közlekedését.

Költségvetési felügyelőt kap a főváros

Budapest gazdálkodását folyamatosan nyomon követő költségvetési felügyelőt rendel ki a pénzügyminiszter a fővároshoz – erről már Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa csütörtöki ülése után Karácsony Gergely főpolgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Ez nem jelenti azt, hogy a főváros szuverén, autonóm döntési jogosítványai bármiben is csorbulnának – tette hozzá a kormánytag. Hangsúlyozta: a felügyelő feladata, hogy belelásson a folyamatokba és nyomon kövesse azokat.

Kiemelte: a döntés a kölcsönös bizalomépítés jegyében, a felek telje egyetértésével történik, annak érdekében, hogy ha likviditási nehézség lépne fel, akkor „teljesen azonos alapon és azonos ismeretanyaggal” rendelkezzenek a főváros anyagi helyzetéről, és ebből kiindulva kereshessenek megoldásokat.