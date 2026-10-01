„Döbbenetes pénzherdálás” a szolnoki laktanya felújításánál: Ruszin-Szendi Romulusz lépett

A honvédelmi miniszter azt írta, hogy azonnali döntéseket hozva leállították a felesleges munkálatokat, amelynek révén 2,5 milliárd forintot spóroltak. A bejegyzéshez csatolt videóban elmondta, ez az összeg sötétedő üvegek beszerelésére volt betervezve.

Ruszin-Szendi Romulusz tarthatatlannak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy „a túlárazott beruházások rendszerében Mészáros Lőrinc cége építse a laktanyát”.

Ennek véget vetünk! Ezt közölte a miniszter, hozzátéve, hogy a gigantikus szerződést feldarabolják, hogy ne csak egyetlen cégcsoport rúghasson labdába.

A tárcavezető kiemelte: azt szeretnék, hogy helyi vállalkozók kapjanak lehetőséget a laktanya megépítésére.