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27 Dec 1997: Guard Michael Jordan of the Chicago Bulls confers with an official during a game against the Atlanta Hawks at the United Center in Chicago, Illinois. The Bulls won the game, 97-90. Mandatory Credit: Jonathan Daniel /Allsport
Nyitókép: Jonathan Daniel/Getty Images

Irtózatos összegért kelt el Michael Jordan egyik „utolsó táncos” meze

Infostart / MTI

Az árverésen egy vevő rekordösszeget fizetett a kosárlabda-legenda egyik olyan mezéért, amit az 1998-as NBA-döntő harmadik mérkőzésén viselt.

Közel 4 milliárd forintért (12,26 millió dollárért) kelt el Michael Jordannek az 1998-as NBA-döntő harmadik mérkőzésén viselt meze, ezzel megdőlt a legendás kosárlabdázó személyéhez köthető sportrelikviák eladási rekordja.

A mezt – amelyet Jordan a Chicago Bulls színeiben játszott hatodik, egyben utolsó bajnoki címet hozó szezonjában, az úgynevezett Utolsó Táncnak (Last Dance) keresztelt idényben viselt – Ryan Gough vállalkozó bocsátotta árverésre a Pharrell Williams által alapított digitális aukciósház, a Joopiter közvetítésével.

Az eladás megdöntötte a Jordan-relikviák korábbi rekordját: a csúcsot eddig az ugyanazon döntősorozat első mérkőzésén viselt mez tartotta 10,091 millió dolláros árral.

„A sporttörténelemben kevés tárgy testesíti meg olyan tökéletesen a nagyságot, mint Michael Jordan 1998-as NBA-döntőbeli, harmadik mérkőzésen viselt meze. A Last Dance idején viselt mez egy olyan korszak csúcspontját jelképezi, amely globális kulturális jelenséggé emelte a kosárlabdát, és most már a piacra került legfontosabb, mérkőzésen viselt sportrelikviák között tartják számon” – olvasható a Joopiter online aukciós jelentésében, amely eredetileg 10 és 15 millió dollár közé becsülte a mez értékét.

Bár a mez ára rekordot jelent a Jordan-relikviák körében, még a felét sem éri el annak az összegnek, amelyet valaha mérkőzésen viselt sportrelikviáért fizettek aukción.

Ez a rekord továbbra is a baseballos Babe Ruth nevéhez fűződik: a legendás játékosnak az 1932-es MLB-döntőben – amelyik meccsen előre jelezte, hogy home-runt (hazafutást) fog elérni – viselt meze 2024-ben 24,12 millió dollárért kelt el.

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