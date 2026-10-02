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drónt irányító konzolt kézben tartó férfi
Nyitókép: Pixabay

Drónezredet állít fel Németország

Infostart / MTI

Drónezredet állít fel a német hadsereg jövőre az ukrajnai háború tapasztalatai alapján - jelentette be csütörtökön Boris Pistorius védelmi miniszter.

Az egységnek akár hatszáz tagja is lehet, és a pilóta nélküli repülő szerkezetek hatótávolsága az 500 kilométert is elérheti – mondta a miniszter az észak-németországi Bergenben működő katonai kiképzőlétesítményben.

Németország az ukrajnai háború tapasztalatait levonva tervezi első saját drónalakulatát - mondta Pistorius, utalva arra, hogy az orosz-ukrán háborúban kulcsszerepet játszanak a pilóta nélküli repülő szerkezetek.

„Ha valaki győzni akar a szárazföldön, kezelni kell tudnia az ember nélküli rendszereket is” – jelentette ki a miniszter. „2027 folyamán felállítjuk a Bundeswehr első drónezredét”. Hozzátette, hogy az ezred az ember nélküli rendszerek független egysége lesz.

Németország részben az ukrajnai tapasztalatokat levonva akarja beilleszteni a drónokat a hadseregbe. Ukrajnában ezek az eszközök kulcsszerepet játszanak az Oroszország elleni harcban.

Christian Freuding altábornagy, a német szárazföldi haderő parancsnoka júniusban a Litvániában tartott Freedom Shield 2026 (Szabadság Pajzs) hadgyakorlaton bejelentette, hogy gyorsan ki akarja terjeszteni a drónok és ember nélküli rendszerek alkalmazását.

Pistorius szerint az új drónegység felállításának a célja „a szakértelem megszerzése”.

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