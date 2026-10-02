26 éves lett az InfoRádió

A most 26 éves csatorna honosította meg Magyarországon a hírrádiózás műfaját, de abban talán a nemzetközi mezőnyben is egyedi, hogy a közszolgálati jellegű hírszolgáltatást kereskedelmi alapon valósítja meg. A több mint negyedszázada működő rádió a mostani turbulens médiapiaci helyzetben is folyamatosan, a nap 24 órájában tájékoztatja hallgatóit a legfrissebb hírekről, és ezt a munkát a hallgatottsági adatok is alátámasztják.

Az InoRádió az első 12 évben a 95,8-as fővárosi frekvencián volt hallható, 2012 szeptembere óta pedig Budapesten és környékén a 88,1 Mhz-es csatornán elérhető a hírrádió FM-adása, de a sugárzási körzetet globálissá növelve egyre többen hallgatják országhatáron belül és kívül az interneten. 2024-ben megnyerte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (NMHH) által a Budapest 88,1 MHz-es frekvencia használatára kiírt rádiós pályázatot, a jogosultság tíz évre szól, és újabb hét esztendőre meghosszabbítható.

Az InfoRádió negyedóránkénti gyors, hiteles, releváns és megbízható hírszolgáltatás mellett a közélet legfontosabb és legfrissebb információit helyszíni tudósításokkal, interjúkkal, rendkívüli híradásokkal, illetve az esti műsorsávban és a hétvégén magazinműsorokkal, podcastokkal egészíti ki.

A hírrádiós karakterben fontos elem, hogy a reggel hat és este hat közötti 12 órás „gördülő hírfolyamban” egyetlen anyag, tudósítás, interjú sem lehet hosszabb 3 percnél. Egyedi szolgáltatás a „breaking news”, avagy rendkívüli híradás is: a hírrádió azonnal megszakítja a tervezett adásrendet, ha különleges esemény történik, és erről tudósítja a hallgatókat. Az InfoRádió abban is egyedülálló a magyarországi kereskedelmi alapon működő rádiók között, hogy egyáltalán nem sugároz zenét, kvízműsort vagy hasonló szórakoztató tartalmat.

A többi politikai-közéleti sajtóorgánumtól az is megkülönbözteti, hogy az InfoRádió nem közöl saját véleményt vagy szerkesztőségi kommentárt. A legismertebb műsora, az Aréna című egyórás beszélgetős műsora az ország egyik legtöbbet idézett rádióadása. A beszélgetéseket a már 67 ezer feliratkozó által követett YouTube-csatornán is megnézhetik az érdeklődők.

A 26 éves InfoRádió műfajteremtő tevékenységét számos egyéb elismerés mellett többször díjazták Superbrand címmel, 2008-ban Joseph Pulitzer-emlékdíjjal, 2013-ban pedig Prima Primissima-díjjal tüntették ki, munkatársai pedig számos más, hasonlóan rangos elismerést nyertek el.

Az InfoRádió készítői 2018-ban, a „tárgyilagosság olvasható” mottóval indították el az infostart.hu internetes hírportált is, amely a folyamatos online hírszolgáltatás mellett folyamatosan frissülő hangtárában elérhetővé teszi az InfoRádió hanganyagait és podcastjait is.