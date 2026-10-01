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Nyitókép: MTI/EPA/Julien Mattia

Új lendület 2027 előtt – Fejérdy Gergely Marine Le Pen pártjának szenátusi sikeréről

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

A Marine Le Pen nevével fémjelzett francia Nemzeti Tömörülés történetének eddigi legjobb eredményét érte el a szenátusi választáson: a párt és szövetségesei 15 mandátumot szereztek a felsőházban, így a korábbihoz képest megnégyszerezték képviselőik számát. Hogy milyen hatással lehet a francia belpolitikára az eredmény, arról Fejérdy Gergelyt, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdezte az InfoRádió.

A Nemzeti Tömörülés (RN), Marine Le Pen pártja – amelynek eddig 3 szenátora volt – 9 újabb helyet szerzett meg, szövetségese, a Jobboldali Unió a Köztársaságért (UDR) pedig 3-at, így most első alkalommal frakciót lesznek képesek alakítani a szenátusban.

Bár egyelőre csak egy 15 fős koalíció van kialakulóban, Fejérdy Gergely szerint ez is nagy szó. A szakértő az InfoRádióban elmekéztetett, hogy jövő év tavaszán, április–májusban kétfordulós választást tartanak Franciaországban, és ennek egyik legesélyesebb jelöltje jelen pillanatban Marine Le Pen, aki a legfrissebb felmérések szerint is 37-38 százalékos támadottsággal vezeti a jelöltlistát. De a Nemzeti Tömörülésnek általánosságban is jelentősen megnőtt a támogatottsága az elmúlt hónapokban.

A Magyar Külügyi Intézet munkatársa szerint a mostani eredmény két szempontból lényeges:

  • egyrészt van egy szimbolikája, hogy a Nemzeti Tömörülés képes a szenátusban erőteljesen jelen lenni,
  • másrészt gyakorlati haszna is van a párt számára, hiszen a frakcióalakítás az anyagi vonzaton túl felszólalási idővel is jár, illetve javaslattétel tekintetében is sokkal attraktívabb a helyzet.

„De az eredménynek elsősorban szimbolikus jelentősége van, hiszen a Nemzeti Tömörülés elődpártja, a Nemzeti Front esetében elképzelhetetlen lett volna néhány évvel ezelőtt, hogy a szenátusba bekerüljön, ami most megtörtént” – ismételte meg a szakértő.

Az elmúlt években a francia szenátus több bevándorlási és közbiztonsági kérdésben is szigorúbb álláspontot képviselt. Hogy ez közelebb hozhatja-e egymáshoz a hagyományos jobboldalt és Le Pen pártját, azzal kapcsolatban Fejérdy Gergely úgy fogalmazott: biztos, hogy lesznek olyan témakörök, ahol egy irányba fog hatni a működése a mérsékeltnek nevezett jobboldali pártoknak, illetve a Nemzeti Tömörülésnek, ami amúgy már bizonyos fokig a Nemzetgyűlésben is gyakorlat. De ettől még ez nem jelenti azt, hogy a két irányultság teljesen egybeolvadna, vagy egymással szorosabb kapcsolatba lépne,

inkább alkalmanként fordulhat majd elő, hogy adott témában egy irányban szavaznak,

egy irányban lépnek – tette hozzá.

2027-es elnökválasztás

A szenátusi választás eredménye Marine Le Pen 2027-es elnökválasztási kampányának új dinamikát, lendületet adhat, hiszen hivatkozhat arra, hogy most már nemcsak a Nemzetgyűlésben, szenátusban is jelentős erővel bír – mondta a vezető kutató, megjegyezve: a párt elnökét, második emberét, Jordan Bardellát azonnal meg is támadta a Mediapart nevezetű lap, miszerint különböző antiszemita kijelentéseket tett volna néhány évtizeddel ezelőtt, ami egy kemény, durva kampányt vetít előre. Mindazonáltal Marine Le Pen nagy előnnyel vezeti a jelöltek támogatottsági listáját, majdnem duplája a következő jelöltekhez képest az előnye.

Ami pedig Marine Le Pen bírósági ügyét illeti, az jelenleg a fellebbviteli fórumok előtt van, és a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint a politikusnak valószínűleg sikerül majd elkerülnie azt, hogy a tárgyalások még a kampányidőszak végén újabb retorziókhoz vezessenek vele szemben.

„Próbálták is elhúzni, ameddig lehetett a különböző dokumentumok leadásával. Tehát van esély arra, hogy igazából nem lesz bántódása, és ha az elnökválasztáson megválasztják, akkor elhúzódik ez a történet, legalább egy mandátum időszakára biztosan” – tette hozzá.

A cikk alapjául szolgáló interjút Németh Andrea készítette.

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