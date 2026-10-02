Újra pártpolitizált Osztie Zoltán atya, megszólalt Magyar Péter, a püspökkar és a főegyházmegye is

Szeptember végén egy zarándokcsoportnak celebrált szentmisét Osztie Zoltán belvárosi plébános a feldebrói Szent Márton-templomban.

Az erről szóló felvételt alább lehet megnézni.

A katolikus pap egyebek mellett rosszallóan arról prédikált, hogy „hány olyan keresztény testvérünk van, aki templomba jár, Tiszára szavaz, nem ért semmit”. Feltette a kérdést, hogy hogyan lehetséges egy erkölcsileg mélyésgesen romlott társaságra szavaz keresztény ember, amelyik elpusztítja az országot.

Szerinte a tiszások nem értenek semmit az evangéliumról, szembe is mennek vele, nemzetárulókat támogatva. Büszke arra, hogy körülötte nincsenek tiszás szavazók, és szeretné is, hogy ha vannak, nem lennének. Úgy látja, a patrióta álláspont való az evangélium szerint.

A felvétel tényéről a nagy nyilvánosság mindaddig nem igazán tudott, amíg Magyar Péter miniszterelnök fel nem hívta rá a figyelmet egy Facebook-posztban csütörtökön. Mint a kormányfő ugyancsak kemény szavakkal felhívja rá a figyelmet a videót újraközölve, Magyarország miniszterelnökeként és magánemberként is elvárja a Magyar Katolikus Egyház azonnali, nyilvános és teljes elhatárolódását Osztie Zoltán katolikus plébános vállalhatatlan, embertelen és a kereszténységgel mindenben szembemenő mondataitól. Posztja alább olvasható:

Miután ez az ügy széles nyilvánosságot kapott és az interneten már tömegek mondtak róla véleményt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia is állásfoglalást adott ki, amelyben egy taaly októberi állásfoglalását megerősítve így fogalmaz:

„Szeretnénk felhívni minden érintett figyelmét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tavaly októberben kiadott közleményére: hangsúlyozzuk papjaink, minden hívő ember és a társadalom felé, hogy nem vagyunk politikai szervezet (…). Küldetésünk a lelkek üdvösségének szolgálata. Feladatunk, hogy elkötelezetten fáradozzunk hazánk és népünk testi-lelki jólétéért és haladásáért, a családokért, a rászorulókért, az ifjúság neveléséért, az igazságosságért és a békéért.”

Csütörtök este a belvárosi katolikus plébános prédikációjával kapcsolatban egyházmegyéje, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye is közleményt adott ki, amely ugyancsak felidézi Osztie Zoltán – egyébként számára tiltott – pártpolitikai tevékenységét, illetve annak korábbi helytelenítését is megerősíti.

„Az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye sajnálattal és megütközéssel értesült Osztie Zoltán feldebrői szentmisén elhangzott kijelentéseiről. Az emberek sértő minősítése és megbélyegzése nem egyeztethető össze Krisztus tanításával, és nem az evangélium szellemében szól. Az ilyen kijelentések nemcsak az érintettek emberi méltóságát sértik, hanem a Főegyházmegye közössége számára is fájdalmasak. Aki Krisztussal találkozik, annak a szívében nem lehet gyűlölet és megosztottság. A bűnt elítéljük, a bűnös ember számára pedig Isten irgalmát kérjük. A Főegyházmegye már július 10-i nyilvános közleményében is hangsúlyozta: a papok nem valamely ideológia vagy párt szolgálatában állnak, hanem az evangélium hirdetőiként és az Egyház pásztoraiként Krisztus testének lelki gyarapításán fáradoznak. Már akkor világossá tettük, hogy Osztie Zoltán, a Főegyházmegye megbízása és engedélye nélkül szólalt meg politikai rendezvényen.”



A közlés azt is felvonultatja: Osztie Zoltán szavai nem a főegyházmegye álláspontját tükrözik, az ilyen megnyilvánulások sértik az egyház közösségét, és tarthatatlanok.

KDNP-álláspont Csütörtök este a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) a Facebook-oldalán reagált Magyar Péter bejegyzésére. Azt írták, egy jogállamban a miniszterelnök nem támadhatja az egyház szabadságát, autonómiáját és nem támadhatja az egyház papjait azok véleménye miatt. „Nem az egyház, hanem a miniszterelnök tartozik bocsánatkéréssel” – fogalmaztak.

Zárásként megjegyzi, a papi szolgálat felelősséggel jár. „Minden megszólalásunkért számot kell adnunk Isten előtt, aki egyedül ismeri az emberi szívek szándékait, ezért a Főegyházmegyei Hivatal figyelmeztette és felszólította Osztie Zoltán plébános urat, hogy távolítsa el ezt a videóját a plébánia elektronikus felületeiről és tartózkodjon az ilyen hasonló jellegű megnyilvánulásoktól” – zárul a közlés.

Osztie Zoltán a nem egyházi nyilvánosságban belvárosi plébánosként főképp arról is ismert, hogy Orbán Viktor májusi születésnapja táján az elmúlt években szentmisét celebrált az ország vezetőiért, illetve a kormányváltás után egy fideszes politikai rendezvényen („Stop Önkény”) éles szavakkal állt ki a Tisza-kormány ellen és a Fidesz mellett.