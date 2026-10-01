Délelőtt ölt a medve Kucsuláta határában

A tájékoztatás szerint a férfira szerdán délelőtt támadt rá egy medve a Brassó megyei Kucsuláta (Cuciulata) település határában – idézte a közleményt az Agerpres román hírügynökség.

A közeli Olthévíz (Hoghiz) község rendőrörsét szerdán 12.50 órakor értesítették a támadásról, de a mentőegységek kiérkezésükkor csak a halál beálltát tudták megállapítani. A férfi a medvetámadás során szerzett súlyos sérüléseibe halt bele.

Az áldozat holtestét törvényszéki orvosi vizsgálatnak vetik alá, hogy megállapítsák a halál pontos okát.

Az ügyben bűnvádi eljárást indítottak a haláleset körülményeinek felderítésére.