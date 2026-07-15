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Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa, miután gólt szerzett az Angol Labdarúgó-szövetség Kupája, az FA-kupa harmadik fordulójának Liverpool-Barnsley mérkõzésén a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2026. január 12-én.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Egyötöd részt magyar csapattal kezdte meg a felkészülést a Liverpool

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Az angol klub tizenöt emberrel kezdte meg a felkészülést a 2026–2027-es szezonra, három magyar játékos is szerepel a keretben.

Egyelőre 15 játékossal kezdte meg a felkészülést a már Andoni Iraola irányította Liverpool. A csapat edzőközpontjában azok jelentek meg, akiknek nem voltak világbajnoki kötelezettségeik – írja a nemzetisport.hu.

Az első edzésen már ott volt Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin is, ahogy a kapusok közül Giorgi Mamardasvili és Freddie Woodman, a védők közül Joe Gomez, a kölcsönből visszatért Kosztasz Cimikasz, az új szerzemény Jérémy Jacquet, valamint Jeremie Frimpong. A középpályásoknál Trey Nyoni, Curtis Jonas, a kölcsönből visszatért Harvey Elliott, illetve James McConnell vett részt a tréningen, míg a támadókat Federico Chiesa és Rio Ngumoha képviselte.

Sérülés miatt öten egyelőre kihagyták az edzést: Giovanni Leoni, Conor Bradley, Hugo Ekitiké, Stefan Bajcetic és Endo Vataru egyelőre távol maradt. Florian Wirtz július 21-én, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo és Alexander Isak 22-én, míg Alisson 27-én kapcsolódhat be a közös munkába.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokságon még két liverpooli játékos van versenyben, Alexis Mac Allister Argentínával Anglia ellen elődöntőzik szerdán, míg az új szerzemény, az Osasunától érkezett Victor Múnoz a spanyol válogatottal bejutott a döntőbe.

Öt felkészülési mérkőzés vár most a csapatra: július 25-én a Sunderlanddel, július 30-án a Wrexhammel, augusztus másodikán a Leeds Uniteddel, augusztus 9-én a Monacóval, míg augusztus 16-án a Comóval csap össze. Az első három mérkőzést az Egyesült Államokban rendezik, míg utóbbi kettőt az Anfielden.

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