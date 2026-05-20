2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
Nyitókép: Magyar Kerékpárosklub Balaton/Facebook

Óriási vita – Leragadtak a napirendnél a kerékpárosok közgyűlésén

Infostart / MTI

Feszült hangulatú közgyűlést tartott kedden Budapesten a Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ), ezen nem született döntés a Tour de Hongrie kapcsán és az elnök, illetve elnökség visszahívása sem történt meg.

A Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen (TF) megtartott esemény elsőre nem volt határozatképes, így fél óra elteltével megismételt közgyűlésre került sor, ennek kezdetére 95 szavazásra jogosult jelent meg.

Három tagszervezet nyújtott be napirend-kiegészítési kérelmet arra vonatkozóan, hogy már ezen a közgyűlésen szavazzon a tagság az elnök, az elnökségi tagok, a felügyelőbizottság vezetője és tagjai visszahívásáról és új tisztviselők választásáról. Az MKSZ elnöksége korábban már július 9-re összehívott tisztújító közgyűlést, ezúttal pedig a tagság 49 nemmel és 46 igennel úgy határozott, hogy erre valóban csak a nyáron kerüljön sor.

Már a közgyűlés elejétől feszült volt a hangulat és több személyeskedő megjegyzés is elhangzott, annak kapcsán pedig, hogy az MKSZ elnöksége napirendre tűzte a vasárnap zárult Tour de Hongrie-hoz kapcsolódó szerződéses háttér és szervezési kérdések áttekintését, a két éve megválasztott elnök, Schneller Domonkos, illetve Eisenkrammer Károly, a magyar körverseny főszervezője folytatott heves vitát. Az egyre kaotikusabb hangvételű közgyűlés nyílt szavazással úgy határozott, hogy a Tour de Hongrie-t érintő pont lekerül a napirendről.

Ezt követően Vízer Barnabás sportigazgató megtartotta a szakmai beszámolót a tavalyi évről, emlékeztetve a többi között a szövetségtől független jelentős mérföldkövekre: arra, hogy az MBH szponzorációjának köszönhetően megalakult Magyarország első prokontinentális országúti kerékpáros csapata, illetve a Team United Shipping kontinentális csapata és a Bahrain Victorious együttműködésére. A magyar eredmények közül méltatta a többi között a BMX freestyle-ban Európa-bajnoki ezüstérmes, vb-ötödik Molnár Noémit, Vas Blanka terepkerékpáros eredményeit, a többi között vk-futamgyőzelmét; Drijver Bertoldot, aki pályán világbajnoki negyedik lett scratchben. Kitért a junior triál versenyző Fark Zalánra, aki Európa-bajnok lett; Filutás Viktorra, aki Eb-aranyat nyert stéherben, illetve arra, hogy a nem olimpiai számban, BMX flatlandben ugyancsak született kontinensbajnoki arany- és ezüstérem.

Szóba került, hogy az országúton a férfiak olimpiai rangsorában csupán az 53. helyen áll Magyarország, ezzel pillanatnyilag nincs az ötkarikás kvótaszerzés közelében. Vita zajlott a többi között a hegyikerékpárra fordított finanszírozás összegéről, valamint arról, hogy az alapszabálynak megfelelően lettek-e létrehozva a szakági tanácsok. A szakmai beszámolót 44 igen, 43 nem szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta a közgyűlés. A pénzügyi beszámoló kapcsán ugyancsak porondon volt a hegyikerékpár szakág támogatása, illetve a versenyrendezésekre szánt források elosztása, ezt a beszámolót elfogadták az egybegyűltek.

Tévhitek, mítoszok és a valóság az euró mögött

A közös európai fizetőeszköz itthoni bevezetését egyszerre eufória és városi legendák, tévhitek szövik át. Tényként könyveljük el a különböző országokban bevezetéskor tapasztalt negatív aspektusokat, amelyeknek sokszor valójában nincs köze a valósághoz. Annyi bizonyos, hogy az euró bevezetését megelőző középtávú kormányzati és monetáris döntések sem egyszerűek, a vélt kockázatokat kompenzálhatja a pénzügyi stabilitás, az alacsonyabb infláció, valamint a közös pénz védőernyő szerepének sajátossága, amely ebben az állandó változó környezetben, némi biztosítékot adhat a nemzetközi térben bekövetkező turbulenciákkal szemben.

Ilyen akció még nem volt a magyarországi Lidl-ben: olyan sztártermék érkezik, amit csakis előrendeléssel lehet megvenni

Újabb elektromos kerékpárt dob piacra a Lidl: a 600 ezer forntos modell után most egy jóval olcsóbb, belépőszintű bicikli szerepel az akciós kínálatban.

Putin tells Xi Russia-China ties have hit 'unprecedentedly high level'

The Russian leader is looking to strengthen ties as Beijing is a critical ally for an increasingly isolated Moscow.

