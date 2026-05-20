Életveszély: közel hetvennel száguldott elektromos egykerekűvel az Árpád hídon – videó

Egy elektromos monociklivel száguldott az Árpád híd pesti felhajtóján egy férfi nagyjából 60-70 kilométer/órás sebességgel az autók között – számolt be róla a Vezess.hu.

A szakportál felhívta rá a figyelmet, hogy ekkora tempónál könnyen súlyos vagy akár végzetes következményei is lehetnek egy esésnek, illetve akár egy kisebb úthiba, kavics vagy hirtelen széllökés is elég lehet a balesethez.

Jelenleg a magyar KRESZ nem szabályozza külön az elektromos monocikliket és más hasonló mikromobilitási eszközöket. Ezeket a rendőrség a műszaki adataik alapján próbálja valamelyik meglévő járműkategóriába besorolni.

Az új KRESZ tervezete már külön foglalkozik a mikromobilitási eszközökkel. A kis teljesítményű motoros rollerek önerőből legfeljebb 25 km/órára lennének képesek, járdán legfeljebb 10, máshol legfeljebb 20 kilométer/órával haladhatnának. A nagy teljesítményű motoros rollereknél a tervezet már vezetői engedélyt, motoros-bukósisakot és legfeljebb 45 kilométer/órás sebességet említ.

Vagyis a mostani videón látható, 70 kilométer/óra körüli haladás még a készülő, kifejezetten mikromobilitásra szabott rendszerben sem férne bele a normális közlekedési keretek közé – teszik hozzá.