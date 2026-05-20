2026. május 20. szerda Bernát, Felícia
woman hand using ergonomic vertical mouse during working on Adjustable desk, prevention wrist pain. De Quervain s tenosynovitis, Intersection Symptom, Carpal Tunnel or Office syndrome concept
Nyitókép: Panuwat Dangsungnoen/Getty Images

Százezreket figyelmeztet a NAV: órákon belül lejár a határidő

Infostart / InfoRádió

Szerda éjfélkor jár le a személyi jövedelemadó 1+1 százalékának felajánlási határideje – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

„Május 20-a a személyi jövedelemadó-bevallás beadási határideje, és azért is különösen fontos ez a dátum, mert eddig lehet rendelkezni az adó 1+1 százalékáról is” – mondta az InfoRádióban Linczmayer Szilvia, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kommunikációs vezetője.

A NAV munkatársa hangsúlyozta, az 1 százalékos nyilatkozatoknál azért kiváltképp lényeges a május 20-i határidő, mert aki ezt lekési, annak érvénytelen lesz a felajánlása. A kommunikációs vezető elmondta:

kedd reggelig 1 millió 200 ezer 1+1-es online nyilatkozat érkezett be az adóhatósághoz, és arra számítanak, hogy még további 200 ezer fog érkezni.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy egyelőre csak az interneten leadott nyilatkozatokra van rálátásuk; azt, hogy papíron hányat kapnak majd, még nem tudják.

Linczmayer Szilvia kiemelte, hogy a nyilatkozat kétszer 1 százalékot takar, ugyanis az egyik esetén az adózó egy egyház vagy a Nemzeti Tehetség Program, a másiknál pedig valamilyen civil szervezet javára rendelkezhet a személyi jövedelemadója 1 százalékáról. Az utóbbi kedvezményezettek, tehát a civil szervezetek esetén különösen fontos az időben tett nyilatkozattétel, mivel csak ebben az esetben lesz érvényes – hangsúlyozta.

Egyházak esetén a felajánlás folytatólagos, vagyis ha valaki korábban az egyik javára rendelkezett, az a következő évben is érvényes, civil szervezetek esetén azonban szükséges évről évre megjelölni a kedvezményezettet, a megjelölés nem hosszabbodik.

A NAV kommunikációs vezetője szerint mind az adóbevallás, mind az 1+1 nyilatkozat beküldésének legegyszerűbb módja az adóhatóság eSZJA felületén lehetséges. Szerinte érdemes mindenkinek ezt az utat választania, hiszen előfordulhat, hogy valaki esetleg nem tudja a kedvenc civil szervezete adószámát, azonban az említett felületen kereső segíti a felhasználót a megfelelő szervezet kiválasztásában. Ha az adózó megtalálta a kedvezményezettet, csak rá kell kattintania, és a rendszer automatikusan kitölti az adószámot. Leszögezte, hogy

hibázni így lehetetlen, hiszen minden szervezet megtalálható ebben az adatbázisban, aminek fel lehet ajánlani 1 százalékot.

A kommunikációs vezető megjegyezte, természetesen továbbra is van lehetőség papíralapon is nyilatkozni, azonban ha valaki ezt az utat választja, akkor figyeljen, hogy a postára adás legkésőbbi dátuma május 20. legyen.

Linczmayer Szilvia azt is megemlítette, hogy az 1+1-es nyilatkozatot nem muszáj az adóbevallás-tervezettel együtt leadni. Akkor is érvényes, ha valaki akár hetekkel-hónapokkal korábban fogadta el az szja-tervezetét, a lényeg, hogy a nyilatkozat május 20-a éjfélig beérkezzen a NAV rendszerébe.

A cikk alapjául szolgáló interjút Herczeg Zsolt készítette.

Kezdőlap    Belföld    Százezreket figyelmeztet a NAV: órákon belül lejár a határidő

Átgázolt a briteken a magyar válogatott a sorsdöntő meccsen

Magabiztos, 5–0-s győzelmet aratott a magyar jégkorong-válogatott – a továbbra is nyeretlen – Nagy-Britannia együttese ellen a svájci elit jégkorong-vb jégkorong-világbajnokság 3. fordulójában kedd este, ezzel nagy lépést téve a bennmaradásért.
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
Aktiválták a NATO légvédelmét, Kosztyantynivkát szorongatják az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán

Ukrán drónokat fogtak el Lettország légterében, légi riadót fújtak, miután a balti államon keresztül próbálta Kijev Moszkvát támadni. Az orosz csapatok elkezdték igencsak szorongatni Kosztyantynivkát: egyes ukrán térképek szerint a déli, délkeleti városrész külső területében már oroszok vannak. Hasonló helyzet kezd el kialakulni Liman térségében is. Közben Zaporizzsján csökken a nyomás: Sztyepnohirszk térségében állítólag kisebb ukrán ellenoffenzíva zajlik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Ilyen akció még nem volt a magyarországi Lidl-ben: olyan sztártermék érkezik, amit csakis előrendeléssel lehet megvenni

Újabb elektromos kerékpárt dob piacra a Lidl: a 600 ezer forntos modell után most egy jóval olcsóbb, belépőszintű bicikli szerepel az akciós kínálatban.

Putin tells Xi Russia-China ties have hit 'unprecedentedly high level'

The Russian leader is looking to strengthen ties as Beijing is a critical ally for an increasingly isolated Moscow.

