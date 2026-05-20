Százezreket figyelmeztet a NAV: órákon belül lejár a határidő

„Május 20-a a személyi jövedelemadó-bevallás beadási határideje, és azért is különösen fontos ez a dátum, mert eddig lehet rendelkezni az adó 1+1 százalékáról is” – mondta az InfoRádióban Linczmayer Szilvia, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kommunikációs vezetője.

A NAV munkatársa hangsúlyozta, az 1 százalékos nyilatkozatoknál azért kiváltképp lényeges a május 20-i határidő, mert aki ezt lekési, annak érvénytelen lesz a felajánlása. A kommunikációs vezető elmondta:

kedd reggelig 1 millió 200 ezer 1+1-es online nyilatkozat érkezett be az adóhatósághoz, és arra számítanak, hogy még további 200 ezer fog érkezni.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy egyelőre csak az interneten leadott nyilatkozatokra van rálátásuk; azt, hogy papíron hányat kapnak majd, még nem tudják.

Linczmayer Szilvia kiemelte, hogy a nyilatkozat kétszer 1 százalékot takar, ugyanis az egyik esetén az adózó egy egyház vagy a Nemzeti Tehetség Program, a másiknál pedig valamilyen civil szervezet javára rendelkezhet a személyi jövedelemadója 1 százalékáról. Az utóbbi kedvezményezettek, tehát a civil szervezetek esetén különösen fontos az időben tett nyilatkozattétel, mivel csak ebben az esetben lesz érvényes – hangsúlyozta.

Egyházak esetén a felajánlás folytatólagos, vagyis ha valaki korábban az egyik javára rendelkezett, az a következő évben is érvényes, civil szervezetek esetén azonban szükséges évről évre megjelölni a kedvezményezettet, a megjelölés nem hosszabbodik.

A NAV kommunikációs vezetője szerint mind az adóbevallás, mind az 1+1 nyilatkozat beküldésének legegyszerűbb módja az adóhatóság eSZJA felületén lehetséges. Szerinte érdemes mindenkinek ezt az utat választania, hiszen előfordulhat, hogy valaki esetleg nem tudja a kedvenc civil szervezete adószámát, azonban az említett felületen kereső segíti a felhasználót a megfelelő szervezet kiválasztásában. Ha az adózó megtalálta a kedvezményezettet, csak rá kell kattintania, és a rendszer automatikusan kitölti az adószámot. Leszögezte, hogy

hibázni így lehetetlen, hiszen minden szervezet megtalálható ebben az adatbázisban, aminek fel lehet ajánlani 1 százalékot.

A kommunikációs vezető megjegyezte, természetesen továbbra is van lehetőség papíralapon is nyilatkozni, azonban ha valaki ezt az utat választja, akkor figyeljen, hogy a postára adás legkésőbbi dátuma május 20. legyen.

Linczmayer Szilvia azt is megemlítette, hogy az 1+1-es nyilatkozatot nem muszáj az adóbevallás-tervezettel együtt leadni. Akkor is érvényes, ha valaki akár hetekkel-hónapokkal korábban fogadta el az szja-tervezetét, a lényeg, hogy a nyilatkozat május 20-a éjfélig beérkezzen a NAV rendszerébe.

A cikk alapjául szolgáló interjút Herczeg Zsolt készítette.