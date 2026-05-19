Az állami látogatáson Kínában tartózkodó Donald Trump amerikai elnök (b) és kínai partnere, Hszi Csin-ping a pekingi Csungnanhajban, a kínai állami és pártvezetõknek otthont adó egykori császári palotaegyüttesben 2026. május 15-én.
Nyitókép: MTI/AP/Reuters pool/Evan Vucci

Soha nem látott szövetséget ajánlott Trump Kínának és Oroszországnak?

Infostart / MTI

Az amerikai elnök közös amerikai–orosz–kínai fellépést javasolt a hágai Nemzetközi Büntetőbírósággal (ICC) szemben Hszi Csin-ping kínai államfőnek – írta a Financial Times.

A londoni üzleti napilap forrásai szerint Trump minapi hivatalos pekingi látogatásán vetette fel a javaslatot a kínai elnöknek.

A Financial Times online kiadásán megjelent értesülés szerint az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Álamoknak, Kínának és Oroszországnak „egyesült erővel” kell szembeszállnia az ICC-vel.

A brit lapnak nyilatkozó, a tárgyalások témáit ismerő illetékesek beszámolója szerint Trump annak a véleményének adott hangot, hogy az Egyesült Államok, Kína és Oroszország érdekei „egybeesnek” ebben a kérdésben.

A Financial Times felidézi, hogy a jelenlegi amerikai kormány korábban is éles hangvételű bírálatokkal illette a hágai büntetőjogi testületet. A Fehér Ház azzal vádolja a bíróságot, hogy átpolitizált tevékenységet folytat, visszaél hivatali hatásköreivel, figyelmen kívül hagyja az Egyesült Államok szuverenitását és törvénysértő módon túlterjeszkedik saját joghatóságának határain, sőt egyes amerikai kormányilletékesek szerint az ICC „jogi hadviselést” folytat Washington ellen – áll a cikkben.

Ukrajnai háború

A brit üzleti lap forrásai szerint a pekingi kínai–amerikai tárgyalásokon szóba került az ukrajnai háború is, és Hszi Csin-ping azt mondta Trumpnak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „végső soron megbánhatja” az Ukrajna ellen indított inváziót. A Financial Times szerint a kínai elnök e megjegyzésével „messzebbre ment” az ukrajnai háborúról általa korábban tett nyilatkozatoknál.

A lap egyik forrása, aki „ismeri Hszi és az előző amerikai elnök, Joe Biden tárgyalásainak menetét”, úgy fogalmazott, hogy a kínai államfő és Biden „őszinte és közvetlen hangvételű” megbeszéléseket tartott Oroszországról és Ukrajnáról, de Hszi Csin-ping ezeken a tárgyalásokon nem fejtett ki véleményeket Putyinról és a háborúról.

Magyarországon a táborszervezés szigorú szabályhoz kötött, amelynek elsődleges célja a gyermekek biztonságának és egészségének védelme – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ élelmezés-, táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-egészségügyi osztályának vezetője, Csizmadia Hajnalka. Hozzátette: a táborokban biztosítani kell a megfelelő tisztálkodási lehetőséget, valamint alapvető fontosságú az ivóvíz-minőségű víz garantálása is.
Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Hatvannégy éves korában kedd délelőtt elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színművész az idén januárban interjút adott az InfoRádiónak, amelyben az akkor elnyert Páger Antal-díj jelentette elismerés mellett beszélt a pályája kezdetéről, a Mucsi Zoltánnal alkotott legendás párosukról, a színésszé válás rögös útjáról és arról is, miért fontos, hogy a néző kapjon hideget és meleget is.
 

Kisebb lefordulás az amerikai tőzsdéken

A tőzsdei hangulatot továbbra is az iráni helyzet mozgatja, Donald Trump elhalasztotta a tervezett katonai csapást Irán ellen, és egy lehetséges nukleáris megállapodásról beszélt, amire az olajár esni kezdett. A vállalati hírek közül az Uniper került fókuszba, a német kormány elindította az energiacég értékesítési folyamatát, miután a 2022-es energiaválság idején 13,5 milliárd euróért államosította a társaságot. Ami a tőzsdei mozgásokat illeti, Ázsiában vegyes elmozdulásokat láttunk reggel, Európában viszont enyhe emelkedéssel kezdődött a nap, majd a nyitástól távolodva egyre jobb lett a hangulat. Az USA-ban ezzel szemben esés látszik, főleg a technológiai szektorban.

Fontos figyelmeztetést kaptak a nyaralást tervező magyar családok: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben az idei szezonban

'Ebola has tortured us': Fear grips eastern DR Congo as deadly virus spreads

The health minister has acknowledged that medics are playing catch-up with the virus after being slow to detect it.

2026. május 19. 18:44
Putyin Pekingbe repült
2026. május 19. 17:32
Salát Gergely: a tajvani ügy halogatása az egész világnak jó
