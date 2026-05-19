Soha nem látott szövetséget ajánlott Trump Kínának és Oroszországnak?

A londoni üzleti napilap forrásai szerint Trump minapi hivatalos pekingi látogatásán vetette fel a javaslatot a kínai elnöknek.

A Financial Times online kiadásán megjelent értesülés szerint az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Álamoknak, Kínának és Oroszországnak „egyesült erővel” kell szembeszállnia az ICC-vel.

A brit lapnak nyilatkozó, a tárgyalások témáit ismerő illetékesek beszámolója szerint Trump annak a véleményének adott hangot, hogy az Egyesült Államok, Kína és Oroszország érdekei „egybeesnek” ebben a kérdésben.

A Financial Times felidézi, hogy a jelenlegi amerikai kormány korábban is éles hangvételű bírálatokkal illette a hágai büntetőjogi testületet. A Fehér Ház azzal vádolja a bíróságot, hogy átpolitizált tevékenységet folytat, visszaél hivatali hatásköreivel, figyelmen kívül hagyja az Egyesült Államok szuverenitását és törvénysértő módon túlterjeszkedik saját joghatóságának határain, sőt egyes amerikai kormányilletékesek szerint az ICC „jogi hadviselést” folytat Washington ellen – áll a cikkben.

Ukrajnai háború

A brit üzleti lap forrásai szerint a pekingi kínai–amerikai tárgyalásokon szóba került az ukrajnai háború is, és Hszi Csin-ping azt mondta Trumpnak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „végső soron megbánhatja” az Ukrajna ellen indított inváziót. A Financial Times szerint a kínai elnök e megjegyzésével „messzebbre ment” az ukrajnai háborúról általa korábban tett nyilatkozatoknál.

A lap egyik forrása, aki „ismeri Hszi és az előző amerikai elnök, Joe Biden tárgyalásainak menetét”, úgy fogalmazott, hogy a kínai államfő és Biden „őszinte és közvetlen hangvételű” megbeszéléseket tartott Oroszországról és Ukrajnáról, de Hszi Csin-ping ezeken a tárgyalásokon nem fejtett ki véleményeket Putyinról és a háborúról.