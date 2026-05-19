Visszatér Orbán Viktor mellé Havasi Bertalan

Ismét Orbán Viktor sajtófőnöke lesz Havasi Bertalan. A nemrég felmentett helyettes államtitkár a Hír TV-nek nyilatkozva közölte, hogy sikerült megegyezni a visszatérésről.

Mint fogalmazott, mindenképp ezen a területen szeretne dolgozni és „az sem titok, hogy nem szeretnék más embernek dolgozni Orbán Viktoron kívül. A kettő így nagyjából adja magát”. Hozzátette, már csak a papírmunkákat kell elintézni ahhoz, hogy megtörténjen a hivatalos bejelentés.

Havasi Bertalan 2025 februárjáig volt az akkori kormányfő sajtófőnöke.