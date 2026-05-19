2026. május 19. kedd Ivó, Milán
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelõs miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés mûvelõdési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Tarr Zoltán miniszter is megszólalt Scherer Péter haláláról

Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után – fogalmazott Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Karácsony Gergely úgy búcsúzott a művésztől: „nagy színésszé lenni is nehéz, de ikonná válni csak nagyon keveseknek sikerül, Scherer Péter egy közülük”.

Hatvannégyéves korában kedden délelőtt elhunyt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színművész - tudatta a Nézőművészeti Kft., amelynek alapító tagja volt. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook-bejegyzésében azt írta, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után.

„Mély megrendüléssel és őszinte döbbenettel fogadtam a hírt, hogy Scherer Péter, a kortárs magyar színművészet és filmgyártás egyik legmeghatározóbb, utánozhatatlan alakja tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk” – írta Tarr Zoltán.

Mint fogalmazott, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. „Az elmúlt harminc évben nyújtott zseniális alakításai, közvetlen, emberi személyisége és a szakma iránti alázata mély nyomot hagyott a magyar filmművészeten és a mindennapi kulturális élményeinken. Generációknak hozott nevetést és mély, elgondolkodtató pillanatokat” – tette hozzá.

Tarr Zoltán őszinte részvétét fejezte ki a színész családjának, szeretteinek és az egész művészvilágnak. Hozzátette, Scherer Péter tehetsége és az alkotásai örökké velünk maradnak.

Karácsony Gergely felidézte: aki az 1990-es években rendszeres látogatója volt a Bárka vagy később a Krétakör előadásainak, felfigyelhetett arra a kitűnő színészre, aki bármilyen kis szerepet játszott, egyedül is képes volt betölteni a színpadot. Jancsó Miklós kései mozijaiból aztán az egész ország megismerte és megszerette – írta.

„Budapest szerelmese volt, ahogyan Budapest is szerette az ő Pepéjét. Megdöbbentett a halálhíre, nyugodjon békében” – zárta szavait a főpolgármester.

A Nézőművészeti Kft. társulata kedd este 21 órától virrasztást tart, a megemlékezésnek a B32 Galéria és Kultúrtér ad otthont. A szervezők várnak mindenkit, aki szeretne egy gyertyával, egy csendes gondolattal vagy személyes jelenlétével búcsút venni - írták.

Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán. 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színészkamarától. 1984-től 1995-ig az Arvisura Színházi Társaság tagja volt. 1995-1997 között szabadfoglalkozású színészként dolgozott, 1997-től 2001-ig a Bárka Színház tagja volt. 2002-2008 között a Krétakör társulatához tartozott. 2008-tól szabadúszó, 2009-től a Nézőművészeti Kft. tagja. Gyakran szerepelt tévésorozatokban és szinkronszínészként is sokat dolgozott.

Főbb szerepei között van Pilátus (A Mester és Margarita); Hornyák Dávid (Bábelna); Claudius (Hamlet); Ferenc barát (Sok hűhó semmiért); Macduff (Macbeth); Ormándi Béla (Szentivánéji álom); Matyik Lajos (Titanic vizirevü); N legény (Mulatság); Dokter (Tótferi); Prézli (Kék, kék, kék); Bíboros (Amalfi hercegnő); Színpadmester (Hat szereplő szerzőt keres); Csordás Zoltán (A vészmadár); Piros (Hazámhazám); Samrajev (Siráj); Oronte (Mizantróp); Heimdall/ Volker (A Nibelung-lakópark); Thézeusz (Fédra Fitness); A jég (Nemzeti Színház); Übü papa (Übü király és a magyarok - Budapest Bábszínház).

Számos filmben játszott köztük a Kontroll, az Argo, a Magyar vándor, a Valami Amerika, a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten címűben.

Számos díjjal ismerték el munkásságát: 1995-ben vehette át a Színikritikusok díját, 1999-ben a Filmkritikusok díját, 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, 2009-ben Jászai Mari-díjat kapott. 2020-ban Karinthy- gyűrűvel, 2024-ben Budapestért díjjal ismerték el. 2025-ben neki ítélték a makói önkormányzat Páger Antal-színészdíját.

Salát Gergely: a tajvani ügy halogatása az egész világnak jó
Kína tologatja maga előtt Tajvan függetlenségi problémáját, és az Egyesült Államok sem foglal egyértelműen állást a kérdésban, ami jelenleg mindkét félnek jó, de hosszú távon nem lehet megoldás - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. Beszélt arról is, hogy Kína számára Donald Trump jó amerikai elnök, mert gyakran konfrontálódik akár a saját szövetségeseivel is.
Jelképes helyről üzent a magyar–lengyel barátságról Magyar Péter

Magyar Péter örül, hogy a magyar–lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Grzegorz Rys bíborosnál, krakkói érseknél a Wawelben.
 

Putyin hatalmas üzletet készül kötni Amerika legnagyobb riválisával, de könnyen elhasalhat a nagy terv

Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden este Pekingbe érkezik, majd szerdán Hszi Csin-ping kínai elnökkel egyeztet, mindössze néhány nappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök befejezte kínai látogatását - közölte a Nikkei Asia.

Döbbent búcsú és megemlékezés: kollégái, barátai gyászolják Scherer Pétert, akit mindenki szeretett

Lesújtva, döbbenten írtak búcsúposztokat volt kollégák, egykori játszóhelyek Scherer Péterről, aki ma délelőtt hunyt el, mindössze 64 éves korában.

Ebola outbreak may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Hundreds of cases are suspected in central Africa but experts fear the actual number may be much higher.

