Vitézy Dávid elmondta, miért lesz iszonyúan nehéz a budapesti BL-döntő napja

Külön egyeztetést hívott össze hétfőn este Pósfai Gábor belügyminiszter és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a május 30-i budapesti Bajnokok Ligája-döntő magyarországi szervezésében résztvevő legfontosabb szereplőkkel, derül ki a belügyminiszter Facebook-posztjából. Pósfai Gábor ebben azt írta, hogy a megbeszélésen a rendezvény biztonsági, logisztikai, sportirányítási feladatait és aktuális kérdéseit tekintették át.

Vitézy Dávid közzétette: Pósfai Gábor belügyminiszterrel egy asztalhoz ültették a rendőri vezetőket, a BKK, a MÁV, a Budapest Airport, a Hungarocontrol, az NRÜ és az NSÜ vezetőit, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség illetékeseit, hogy, mint fogalmazott, „megkeressük és megtaláljuk azokat a pontokat, ahol kormányzati beavatkozás, koordináció vagy segítség szükséges.”

Vitézy Dávid szerint

óriási, a valaha volt legnagyobb egyidejű utasforgalmi terhelés vár a budapesti repülőtérre május 29-30-31-én, és a repteret kiszolgáló tömegközlekedési járatokra is.

Ezért minden érintett közlekedési társaság, valamint a rendőrség is mozgósít minden lehetséges erőforrást, hogy a közlekedési rendszer bírja a terhelést. „Hiszen ne feledjük: mégiscsak az egész világ egyik legnézettebb, félmilliárd ember által követett sporteseménye zajlik majd Budapesten, a sikeres szervezés az egész ország közös érdeke. Ehhez az új kormány mindenben támogatja a szervezőket és a közlekedési cégeket, illetve a rendvédelmi szerveket” – fogalmazott Vitézy Dávid.