ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.75
usd:
311.52
bux:
131773.44
2026. május 19. kedd Ivó, Milán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Puskás Aréna 2025. augusztus 28-án. A Puskás Arénában lezajlott a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026. május 30-i budapesti döntõjének elõkészületeit beindító elsõ munkaértekezlet.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Vitézy Dávid elmondta, miért lesz iszonyúan nehéz a budapesti BL-döntő napja

Infostart

A reptér és a vevezető útvonalak rendkívül leterheltek lesznek május 30-án, talán még soha nem voltak kitéve egyszerre ekkora terhelésnek. A Városligetben és a Hősök terén szurkolói zónák lesznek, sok tízezres külföldi, elsősorban angol és francia tömegek várhatók az Arsenal–PSG döntőre.

Külön egyeztetést hívott össze hétfőn este Pósfai Gábor belügyminiszter és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a május 30-i budapesti Bajnokok Ligája-döntő magyarországi szervezésében résztvevő legfontosabb szereplőkkel, derül ki a belügyminiszter Facebook-posztjából. Pósfai Gábor ebben azt írta, hogy a megbeszélésen a rendezvény biztonsági, logisztikai, sportirányítási feladatait és aktuális kérdéseit tekintették át.

Vitézy Dávid közzétette: Pósfai Gábor belügyminiszterrel egy asztalhoz ültették a rendőri vezetőket, a BKK, a MÁV, a Budapest Airport, a Hungarocontrol, az NRÜ és az NSÜ vezetőit, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség illetékeseit, hogy, mint fogalmazott, „megkeressük és megtaláljuk azokat a pontokat, ahol kormányzati beavatkozás, koordináció vagy segítség szükséges.”

Vitézy Dávid szerint

óriási, a valaha volt legnagyobb egyidejű utasforgalmi terhelés vár a budapesti repülőtérre május 29-30-31-én, és a repteret kiszolgáló tömegközlekedési járatokra is.

Ezért minden érintett közlekedési társaság, valamint a rendőrség is mozgósít minden lehetséges erőforrást, hogy a közlekedési rendszer bírja a terhelést. „Hiszen ne feledjük: mégiscsak az egész világ egyik legnézettebb, félmilliárd ember által követett sporteseménye zajlik majd Budapesten, a sikeres szervezés az egész ország közös érdeke. Ehhez az új kormány mindenben támogatja a szervezőket és a közlekedési cégeket, illetve a rendvédelmi szerveket” – fogalmazott Vitézy Dávid.

Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid elmondta, miért lesz iszonyúan nehéz a budapesti BL-döntő napja

budapest

bajnokok ligája-döntő

vitézy dávid

pósfai gábor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Hatvannégy éves korában kedd délelőtt elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színművész az idén januárban interjút adott az InfoRádiónak, amelyben az akkor elnyert Páger Antal-díj jelentette elismerés mellett beszélt a pályája kezdetéről, a Mucsi Zoltánnal alkotott legendás párosukról, a színésszé válás rögös útjáról és arról is, miért fontos, hogy a néző kapjon hideget és meleget is.
 

Elhunyt Scherer Péter

„Már hiányzol!” – így búcsúzik Mucsi Zoltán Scherer Pétertől

Csuja Imre nehezen talál szavakat Scherer Péter halálhírére

Tarr Zoltán és Karácsony Gergely is megszólalt Scherer Péter haláláról

VIDEÓ
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.20. szerda, 18:00
Horn Gábor
a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az elmúlt 25 év legnagyobb változása jön a Google keresőjénél

Az elmúlt 25 év legnagyobb változása jön a Google keresőjénél

A Google történetének legnagyobb keresőfrissítését jelentette be az idei Google I/O konferencián. A vállalat mesterséges intelligenciára épülő új funkciókkal alakítaná át a keresést, miközben egyre erősebb versenyben áll az OpenAI-jal és a ChatGPT-vel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megvan az ítélet az angol focibotrányban: kizárták a kémkedő csapatot a döntőből, de ez még nem minden

Megvan az ítélet az angol focibotrányban: kizárták a kémkedő csapatot a döntőből, de ez még nem minden

A kémkedési botrány következményeként a Sotont kizárták a rájátszásból, így a Middlesborough kapott esélyt a döntőben, így feljuthat az első osztályba.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Ebola has tortured us': Fear grips eastern DR Congo as deadly virus spreads

'Ebola has tortured us': Fear grips eastern DR Congo as deadly virus spreads

The health minister has acknowledged that medics are playing catch-up with the virus after being slow to detect it.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 19. 20:12
Új gazdasági vezető a MÁV-csoportnál
2026. május 19. 20:01
Ellenzik a dupla parkolási díjat a villanyautósok, új javaslatot tettek a fővárosi vezetésnek
×
×