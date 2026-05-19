2026. május 19. kedd
Mucsi Zoltán a férfi szerepében Háy János Elem címû drámájának próbáján a Szkéné Színházban 2021. június 22-én. A Szkéné Színház és az Ördögkatlan közös elõadását június 23-án mutatják be Bérczes László rendezésében.
„Már hiányzol!” – így búcsúzik Mucsi Zoltán Scherer Pétertől

Megható sorokkal búcsúzott el a Scherer Pétertől kiváló barátja, Mucsi Zoltán a közösségi oldalán. A szintén Jászai Mari-díjas színész kijelentette, fognak még találkozni odafent. Scherer Péter hosszan tartó betegséget követően hunyt el kedden.

„Drága Barátom, nem fog a nap ugyan úgy sütni, mint eddig. Már hiányzol! Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy” – fogalmazott Mucsi Zoltán bejegyzésében, amit úgy zárt: „Scherer Péter méltósággal viselt hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt. Nyugodj békében drága Pepe!”

Scherer Péter Jászai Mari-díjas színész kedd délelőtt, hatvannégy éves korában hunyt el. Társulata kedd 21 órától virrasztást tart, a megemlékezésnek a B32 Galéria és Kultúrtér ad otthont (Budapest, 1111., Bartók Béla ut 32.). A szervezők várnak mindenkit, aki szeretne egy gyertyával, egy csendes gondolattal vagy személyes jelenlétével búcsút venni – viszont kérték a sajtó távolmaradását.

Színpadi alakításai mellett számos színházi rendezést is jegyzett, valamint több filmben is játszott; állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós kései, egyúttal nagyszerű filmjeiben alakították a főszerepeket.

gyászhír

búcsú

halálhír

scherer péter

mucsi zoltán

Salát Gergely: a tajvani ügy halogatása az egész világnak jó
Kína tologatja maga előtt Tajvan függetlenségi problémáját, és az Egyesült Államok sem foglal egyértelműen állást a kérdésban, ami jelenleg mindkét félnek jó, de hosszú távon nem lehet megoldás - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. Beszélt arról is, hogy Kína számára Donald Trump jó amerikai elnök, mert gyakran konfrontálódik akár a saját szövetségeseivel is.
Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Hatvannégy éves korában kedd délelőtt elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színművész az idén januárban interjút adott az InfoRádiónak, amelyben az akkor elnyert Páger Antal-díj jelentette elismerés mellett beszélt a pályája kezdetéről, a Mucsi Zoltánnal alkotott legendás párosukról, a színésszé válás rögös útjáról és arról is, miért fontos, hogy a néző kapjon hideget és meleget is.
 

Donald Trump: Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére, hogy megállapodást kössön

Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné - jelentette ki kedden Donald Trump amerikai elnök.

Gyengülést szenvedett el a magyar forint: mutatjuk az esti zárás árfolyamait

Nem jelentős mértékben ugyan, de gyengülést mutatott a forint a főbb devizákkal szemben a piacon.

Ebola outbreak may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Hundreds of cases are suspected in central Africa but experts fear the actual number may be much higher.

