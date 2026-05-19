„Már hiányzol!” – így búcsúzik Mucsi Zoltán Scherer Pétertől

„Drága Barátom, nem fog a nap ugyan úgy sütni, mint eddig. Már hiányzol! Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy” – fogalmazott Mucsi Zoltán bejegyzésében, amit úgy zárt: „Scherer Péter méltósággal viselt hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt. Nyugodj békében drága Pepe!”

Scherer Péter Jászai Mari-díjas színész kedd délelőtt, hatvannégy éves korában hunyt el. Társulata kedd 21 órától virrasztást tart, a megemlékezésnek a B32 Galéria és Kultúrtér ad otthont (Budapest, 1111., Bartók Béla ut 32.). A szervezők várnak mindenkit, aki szeretne egy gyertyával, egy csendes gondolattal vagy személyes jelenlétével búcsút venni – viszont kérték a sajtó távolmaradását.

Színpadi alakításai mellett számos színházi rendezést is jegyzett, valamint több filmben is játszott; állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós kései, egyúttal nagyszerű filmjeiben alakították a főszerepeket.