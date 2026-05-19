Gajdos László: a BYD megszegte Szegeden a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit

Hozzátette, konzultált az illetékes szervekkel, valamint Stumpf Péterrel, Szeged országgyűlési képviselőjével, aki részletesen tájékoztatott a kialakult helyzetről, a jogsértések mértékéről, a helyi lakosság jogos aggodalmáról.

A miniszter közölte,

határozottan és nyomatékosan felszólítja a BYD vezetőit, hogy a környezetkárosító tevékenységet azonnali hatállyal fejezzék be, és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek.

A magyar emberek egészsége és biztonsága mindennél fontosabb, ebből semmilyen gazdasági érdek miatt nem engedünk – hangsúlyozta Gajdos László.

Nyitókép: Plüssel bevont autó a BYD kínai járműgyártó standján a 19. alkalommal rendezett Pekingi Nemzetközi Autószalonon 2026. április 24-én, az esemény nyitónapján.