2026. május 19. kedd Ivó, Milán
Plüssel bevont autó a BYD kínai jármûgyártó standján a 19. alkalommal rendezett Pekingi Nemzetközi Autószalonon 2026. április 24-én, az esemény nyitónapján. A május 3-ig tartó jármûipari szemlén több, mint 500 kiállító és várhatóan közel egymillió látogató vesz részt.
Gajdos László: a BYD megszegte Szegeden a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit

Infostart / MTI

A BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit – írta Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebook-oldalán.

Hozzátette, konzultált az illetékes szervekkel, valamint Stumpf Péterrel, Szeged országgyűlési képviselőjével, aki részletesen tájékoztatott a kialakult helyzetről, a jogsértések mértékéről, a helyi lakosság jogos aggodalmáról.

A miniszter közölte,

határozottan és nyomatékosan felszólítja a BYD vezetőit, hogy a környezetkárosító tevékenységet azonnali hatállyal fejezzék be, és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek.

A magyar emberek egészsége és biztonsága mindennél fontosabb, ebből semmilyen gazdasági érdek miatt nem engedünk – hangsúlyozta Gajdos László.

Kegyelmi botrány: most újra Magyar Péternél pattog a labda, majd Sulyok Tamásnál fog

Nyilvánosságra hozta a kormány a kegyelmi botrány iratainak egy részét. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be rendkívüli sajtótájékoztatóján. Az elhangzottakra már az államfő és a Fidesz is reagált. Sulyok Tamás közölte: átadja Magyar Péternek a nála lévő dokumentumokat, ha „hivatalos felkérést kap rá". Két ügyvéd is reagált.
 

Kegyelmi állapot a piacokon, kényszer a költségvetésben – így lavírozhatnak a KKV-k a fordulat után

A forint látványos erősödése, a nemzetközi befektetői optimizmus és a gyorsan változó geopolitikai kockázatok egyszerre nyitnak lehetőségeket és jelentenek alkalmazkodási kényszert a magyar vállalatoknak – hangzott el a Portfolio székesfehérvári KKV-konferenciájának egyik kiemelt panelbeszélgetésén. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a bankrendszerben és a vállalati oldalon is van mozgástér, a hitelezés felfutásához azonban kiszámíthatóbb környezet és jobb tervezhetőség kell, miközben a külső kockázatok − különösen a Hormuzi-szoros körüli feszültségek − gyorsan átárazási hullámot indíthatnak.

Sürgős figyelmeztetést adott ki az adóhivatal: magyarok százezrei futhatnak ki az időből, ha nem lépnek

Még több százezren nem rendelkeztek adójuk 1 plusz 1 százalékáról, amire május 20-án éjfélig van lehetőség.

Ebola outbreak may be spreading faster than first thought, WHO doctor warns

Hundreds of cases are suspected in central Africa but experts fear the actual number may be much higher.

