A méhek világnapján sok napsütésben bízhatunk, de kevés helyen még előfordulhat záporos csapadék, aztán a hét második felében egyre szárazabb levegő éri el a Kárpát-medencét, köszönhetően annak a két magasnyomású képződménynek, amelyek tőlünk délnyugatra, valamint északra, északkeletre találhatók. Utóbbi peremén ugyan érkeznek nedvesebb léghullámok, de ezek a Kárpát-medencén kívülre szorulnak – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.

Ami a szerdát illeti, délelőtt napos idő várható kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső országrészben – esetleg egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható, melegszik tehát az idő.

Csütörtök még előfordulhatnak záporok, pénteken viszont már kicsi a csapadék esélye, a hétvége pedig a a jelen számítások alapján teljesen szárazon fog telni; a csúcshőmérsékletek jellemzően 25 fok körül fognak alakulni, de egy-egy helyen már 28 fok is lehet.